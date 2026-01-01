Iki 69 % nuolaida Wealthfolio

Įdiek Wealthfolio vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo asmeninių investicijų sekiklis, skirtas portfeliams, grynajam turtui ir finansinės veiklos analizei.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Wealthfolio vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Wealthfolio

„Wealthfolio“ yra privatumą užtikrinantis, atvirojo kodo investicijų stebėjimo įrankis, kuris sujungia turimus aktyvus iš kelių brokerių ir bankų į vieną prietaisų skydelį. Jis stebi portfelio našumą, grynąją vertę, dividendus ir pajamas, ir lygina tavo grąžą su indeksais, tokiais kaip S&P 500 – visa tai, nesiunčiant tavo finansinių duomenų į trečiosios šalies debesį.

Savarankiškai talpinant „Wealthfolio“ savo VPS serveryje, tu visiškai kontroliuoji savo finansinius įrašus. Aplikacija viską saugo vietinėje SQLite duomenų bazėje, todėl atsarginės kopijos yra paprastos, o prenumeratos mokesčiai – panaikinami. Su CSV importavimo palaikymu, Monte Karlo simuliacijomis pensijos planavimui ir integruotomis portfelio balansavimo rekomendacijomis, ji apima visą asmeninio investicijų valdymo spektrą.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Wealthfolio savybės

Daugelio brokerių konsolidavimas

Apibendrinkite turimus aktyvus iš kelių brokerių ir banko sąskaitų į vieną bendrą valdymo skydelį, su CSV importavimo palaikymu, kad būtų lengva pradėti naudotis.

Portfolio veiklos analizė

Palygink sąskaitos našumą su pagrindiniais indeksais, tokiais kaip S&P 500, ir stebėk laiku svertą grąžą per visą savo investicijų istoriją.

Grynosios vertės stebėjimas

Stebėk visą turtą ir įsipareigojimus kartu, kad gautum tikslų, naujausią savo bendros finansinės padėties vaizdą laikui bėgant.

Dividendų ir pajamų stebėjimas

Automatiškai sekti dividendų mokėjimus ir palūkanų pajamas visose investicijose, suteikiant tau aiškų vaizdą apie tavo pasyvių pajamų srautus.

Pensijos planavimo įrankiai

Vykdyk Monte Karlo simuliacijas ir FIRE prognozes, kad patikrintum savo taupymo strategiją ir įvertintum, kada gali pasiekti finansinę nepriklausomybę.

Portfolio perbalansavimas

Nustatyk tikslinius turto paskirstymo procentus ir gauk perskirstymo rekomendacijas, kurios užtikrins, kad tavo portfelis atitiktų tavo investavimo strategiją.

Kodėl verta naudoti Wealthfolio Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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Actual Budget

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Į privatumą orientuota asmeninių finansų programėlė su vokelių biudžetu

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