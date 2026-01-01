Įdiek Wealthfolio vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo asmeninių investicijų sekiklis, skirtas portfeliams, grynajam turtui ir finansinės veiklos analizei.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Wealthfolio
„Wealthfolio“ yra privatumą užtikrinantis, atvirojo kodo investicijų stebėjimo įrankis, kuris sujungia turimus aktyvus iš kelių brokerių ir bankų į vieną prietaisų skydelį. Jis stebi portfelio našumą, grynąją vertę, dividendus ir pajamas, ir lygina tavo grąžą su indeksais, tokiais kaip S&P 500 – visa tai, nesiunčiant tavo finansinių duomenų į trečiosios šalies debesį.
Savarankiškai talpinant „Wealthfolio“ savo VPS serveryje, tu visiškai kontroliuoji savo finansinius įrašus. Aplikacija viską saugo vietinėje SQLite duomenų bazėje, todėl atsarginės kopijos yra paprastos, o prenumeratos mokesčiai – panaikinami. Su CSV importavimo palaikymu, Monte Karlo simuliacijomis pensijos planavimui ir integruotomis portfelio balansavimo rekomendacijomis, ji apima visą asmeninio investicijų valdymo spektrą.
Pagrindinės Wealthfolio savybės
Daugelio brokerių konsolidavimas
Apibendrinkite turimus aktyvus iš kelių brokerių ir banko sąskaitų į vieną bendrą valdymo skydelį, su CSV importavimo palaikymu, kad būtų lengva pradėti naudotis.
Portfolio veiklos analizė
Palygink sąskaitos našumą su pagrindiniais indeksais, tokiais kaip S&P 500, ir stebėk laiku svertą grąžą per visą savo investicijų istoriją.
Grynosios vertės stebėjimas
Stebėk visą turtą ir įsipareigojimus kartu, kad gautum tikslų, naujausią savo bendros finansinės padėties vaizdą laikui bėgant.
Dividendų ir pajamų stebėjimas
Automatiškai sekti dividendų mokėjimus ir palūkanų pajamas visose investicijose, suteikiant tau aiškų vaizdą apie tavo pasyvių pajamų srautus.
Pensijos planavimo įrankiai
Vykdyk Monte Karlo simuliacijas ir FIRE prognozes, kad patikrintum savo taupymo strategiją ir įvertintum, kada gali pasiekti finansinę nepriklausomybę.
Portfolio perbalansavimas
Nustatyk tikslinius turto paskirstymo procentus ir gauk perskirstymo rekomendacijas, kurios užtikrins, kad tavo portfelis atitiktų tavo investavimo strategiją.
Kodėl verta naudoti Wealthfolio Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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