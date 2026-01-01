Iki 69 % nuolaida Apache IoTDB

Įdiekite „Apache IoTDB“ vienu spustelėjimu.

Pramoninio DI laiko eilučių duomenų bazė, užtikrinanti didelio pralaidumo duomenų įkėlimą, itin greitas užklausas ir itin didelį suspaudimą kraštiniuose įrenginiuose.

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Įdiekite „Apache IoTDB“ vienu spustelėjimu.

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KVM 1
17,99 
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache IoTDB

„Apache IoTDB“ yra specialiai sukurta laiko eilučių duomenų bazė daiktų internetui, nuo pat pradžių sukurta pramoninio IoT darbo krūviams, kur milijardai duomenų taškų kasdien gaunami iš milijonų jutiklių. Jos lengvas stulpelinis „TsFile“ formatas pasiekia suspaudimo koeficientus, kurių negali pasiekti įprastos reliacinės duomenų bazės, o analizės užklausos, trunkančios mažiau nei sekundę, ir medžiu pagrįstas įrenginių schemos modelis atspindi, kaip iš tikrųjų yra struktūrizuota reali pramoninė įranga.

Talpinant „Apache IoTDB“ savo VPS serveryje, gamybos, energetikos, transporto ir išmaniųjų miestų projektai gauna privatų telemetrijos foninį serverį, kuris natūraliai integruojasi su „Grafana“, „Spark“, „Flink“, „Kafka“ ir „MQTT“ – nemokant už kiekvieną metriką ir nesiunčiant jutiklių duomenų trečiųjų šalių debesims.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache IoTDB savybės

TsFile stulpelinė saugykla

Specialiai sukurtas stulpelių saugojimo formatas, optimizuotas laiko eilučių duomenims, užtikrina iki 20:1 glaudinimo santykį, palyginti su tradicinėmis duomenų bazėmis.

Didelio pralaidumo įkėlimas

Apdoroja milijonus įrašymų per sekundę iš mažos galios IoT įrenginių, naudodamas Log-Structured Merge tree, sukurtą didelės įrašymo apkrovos sistemoms.

Medžiu pagrįsta įrenginio schema

Hierarchinis kelio modelis atspindi, kaip gamyklos ir parkai organizuoja jutiklius, naudojant lanksčius pakaitos simbolius tarpįrenginių agregavimo užklausoms.

Natyvus protokolo palaikymas

JDBC, Thrift RPC, REST API V2 ir MQTT duomenų priėmimas leidžia bet kokiam įrenginiui, prietaisų skydeliui ar analizės įrankiui prisijungti be specialių adapterių.

Grafana ir Spark paruošta

Oficialios jungtys Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka ir Hadoop paverčia IoTDB lengvai integruojama laiko eilučių duomenų baze esamoms duomenų apdorojimo grandinėms.

Kodėl verta naudoti Apache IoTDB Hostinger platformoje

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Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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