Įdiekite „Apache IoTDB“ vienu spustelėjimu.
Pramoninio DI laiko eilučių duomenų bazė, užtikrinanti didelio pralaidumo duomenų įkėlimą, itin greitas užklausas ir itin didelį suspaudimą kraštiniuose įrenginiuose.
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Ką gali kurti su Apache IoTDB
„Apache IoTDB“ yra specialiai sukurta laiko eilučių duomenų bazė daiktų internetui, nuo pat pradžių sukurta pramoninio IoT darbo krūviams, kur milijardai duomenų taškų kasdien gaunami iš milijonų jutiklių. Jos lengvas stulpelinis „TsFile“ formatas pasiekia suspaudimo koeficientus, kurių negali pasiekti įprastos reliacinės duomenų bazės, o analizės užklausos, trunkančios mažiau nei sekundę, ir medžiu pagrįstas įrenginių schemos modelis atspindi, kaip iš tikrųjų yra struktūrizuota reali pramoninė įranga.
Talpinant „Apache IoTDB“ savo VPS serveryje, gamybos, energetikos, transporto ir išmaniųjų miestų projektai gauna privatų telemetrijos foninį serverį, kuris natūraliai integruojasi su „Grafana“, „Spark“, „Flink“, „Kafka“ ir „MQTT“ – nemokant už kiekvieną metriką ir nesiunčiant jutiklių duomenų trečiųjų šalių debesims.
Pagrindinės Apache IoTDB savybės
TsFile stulpelinė saugykla
Specialiai sukurtas stulpelių saugojimo formatas, optimizuotas laiko eilučių duomenims, užtikrina iki 20:1 glaudinimo santykį, palyginti su tradicinėmis duomenų bazėmis.
Didelio pralaidumo įkėlimas
Apdoroja milijonus įrašymų per sekundę iš mažos galios IoT įrenginių, naudodamas Log-Structured Merge tree, sukurtą didelės įrašymo apkrovos sistemoms.
Medžiu pagrįsta įrenginio schema
Hierarchinis kelio modelis atspindi, kaip gamyklos ir parkai organizuoja jutiklius, naudojant lanksčius pakaitos simbolius tarpįrenginių agregavimo užklausoms.
Natyvus protokolo palaikymas
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 ir MQTT duomenų priėmimas leidžia bet kokiam įrenginiui, prietaisų skydeliui ar analizės įrankiui prisijungti be specialių adapterių.
Grafana ir Spark paruošta
Oficialios jungtys Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka ir Hadoop paverčia IoTDB lengvai integruojama laiko eilučių duomenų baze esamoms duomenų apdorojimo grandinėms.
Kodėl verta naudoti Apache IoTDB Hostinger platformoje
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Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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