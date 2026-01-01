Įdiek Lowcoder vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žemo kodo platforma, skirta kurti vidines programas, prietaisų skydelius ir administravimo pultus, naudojant vilkimo ir numetimo funkciją bei tikras duomenų jungtis.
Rinkis VPS planą Lowcoder
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Lowcoder
„Lowcoder“ yra atvirojo kodo žemo kodo platforma, kuri leidžia kūrėjams ir operacijų komandoms kurti vidinius įrankius, administratoriaus pultus ir klientų portalus naudojant vizualinį „drag-and-drop“ kūrimo įrankį. Su daugiau nei 50 komponentų, integruotomis jungtimis duomenų bazėms ir REST API, bei visapusišku „JavaScript“ palaikymu verslo logikai, komandos sukuria veikiančias programas per valandas, o ne savaites – neperkurdamos sąsajos nuo nulio.
Savo „Lowcoder“ talpinimas nuosavame VPS serveryje išlaiko programos logiką, duomenų šaltinių prisijungimo duomenis ir vidinius vartotojų duomenis jūsų infrastruktūros viduje. Nėra mokesčių už vartotoją, naudojimo apribojimų ir trečiųjų šalių prieigos prie darbo eigų, nuo kurių kasdien priklauso jūsų verslas.
Pagrindinės Lowcoder savybės
Vizualus intuityvus kūrimo įrankis
Kurkite sąsajas iš daugiau nei 50 iš anksto sukurtų komponentų – lentelių, formų, diagramų, modalinių langų ir dar daugiau – ir susiekite juos tiesiogiai su duomenų užklausomis, nerašydami HTML ar CSS.
Integruotos duomenų jungtys
Prisijunk prie PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL ir populiarių SaaS įrankių, nerašant pasirinktinio integravimo kodo.
JavaScript verslo logika
Rašyk įterptąją JavaScript užklausose ir įvykių tvarkyklėse, kad išreikštum duomenų transformacijas ir darbo eigas, kurių negali užfiksuoti gryni be kodo įrankiai.
Daugkartinio naudojimo moduliai
Dažnai naudojamus ekranus supakuoti į modulius ir integruoti juos į kelias programėles, užtikrinant vidinių įrankių nuoseklumą katalogui plečiantis.
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė
Nustatykite teises programėlėms, puslapiams ir užklausoms, kad kiekvienas komandos narys matytų tik jo vaidmeniui aktualius įrankius ir duomenis.
Programėlės įterpimas ir API
Įterpk Lowcoder programėles į esamas svetaines ir valdyk jas naudodamas REST API, pritaikydamas mažo kodo darbo eigas į platesnę savo produkto sąsają.
Kodėl verta naudoti Lowcoder Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.