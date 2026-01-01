Įdiek Cap vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuota atvirojo kodo CAPTCHA alternatyva, naudojanti darbo įrodymą vietoj vizualinių galvosūkių – jokio sekimo, jokių slapukų, jokių išorinių skambučių.
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Ką gali kurti su Cap
Cap yra lengva atvirojo kodo CAPTCHA alternatyva, kuri apsaugo formas ir API nuo robotų, naudodama darbo įrodymą, o ne vizualinius galvosūkius. Užuot prašiusi vartotojų atpažinti šviesoforus ar pėsčiųjų perėjas, Cap tyliai vykdo SHA-256 iššūkį WebAssembly aplinkoje — išspręsdama jį per milisekundes tikriems vartotojams, o automatizuotą pateikimą robotams padarydama skaičiavimo požiūriu brangiu. Nenustatomi jokie slapukai, nerenkami jokie elgesio duomenys ir jokie užklausos nepalieka jūsų serverio.
Savo VPS serveryje talpindami Cap, jūs visiškai kontroliuojate savo apsaugą nuo robotų, be jokių mokesčių už patvirtinimą ir nepriklausydami nuo tokių paslaugų kaip Google reCAPTCHA ar Cloudflare Turnstile. Administratoriaus prietaisų skydelis teikia iššūkių analizę ir svetainės raktų valdymą.
Pagrindinės Cap savybės
Darbo įrodymo iššūkiai
SHA-256 skaičiavimas tyliai veikia WebAssembly, todėl apsauga nuo botų tikriems vartotojams yra nematoma, o automatizuotų atakų kaina didėja.
Nulinis sekimas
Slapukai nenustatomi, nerenkami jokie elgesio pėdsakai ir jokie duomenys nesiunčiami trečiųjų šalių serveriams – visiškai suderinama su BDAR nuo pat kūrimo.
Administratoriaus valdymo skydas
Stebėk iššūkių įvykdymo rodiklius, valdyk svetainės raktus ir peržiūrėk robotų veiklos metriką per integruotą analizės prietaisų skydelį.
Lengvas valdiklis
Kliento pusės valdiklis yra tik apie 20 KB, beveik nepadidindamas puslapio svorio jokiai svetainei ar programai, kuri jį įterpia.
API-pirmas dizainas
Patvirtinkite iššūkio žetonus serverio pusėje, naudodami paprastą REST API, todėl Cap tampa integruojamas su bet kokia kalba ar karkasu.
Kodėl verta naudoti Cap Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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