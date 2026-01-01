Įdiek Transmute vienu spustelėjimu.
Privatumą užtikrinantis failų konverteris, kuris konvertuoja dokumentus, nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus, neįkeldamas jų į trečiųjų šalių serverius.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Transmute
Transmute yra į privatumą orientuotas failų konverteris, kuris konvertuoja dokumentus, paveikslėlius, garso ir vaizdo įrašus tarp formatų, naudojant aiškią žiniatinklio sąsają. Failus apdoroja jūsų pačių savarankiškai talpinama instancija, o ne anoniminė debesies paslauga, todėl jautri medžiaga niekada nepalieka jūsų kontroliuojamos infrastruktūros ir nėra įkėlimo limitų, vandenženklių ar mokesčių už konvertavimą.
Savarankiškai talpinant Transmute VPS serveryje, komandos gauna privatų, visada pasiekiamą konvertavimo įrankį, pasiekiamą iš bet kurios naršyklės. Tai praktiška alternatyva reklamos palaikomiems internetiniams konverteriams, kurie renka duomenis, todėl puikiai tinka organizacijoms, turinčioms griežtus duomenų tvarkymo reikalavimus, arba tiems, kurie tiesiog nori konvertuoti formatus neperduodami failų trečiajai šaliai.
Pagrindinės Transmute savybės
Privatumą užtikrinanti konversija
Failai apdorojami visiškai jūsų pačių savarankiškai priglobtoje instancijoje, todėl slapti dokumentai ir medija niekada nepasiekia trečiosios šalies serverio.
Daugių formatų palaikymas
Konvertuok dokumentus, paveikslėlius, garso ir vaizdo įrašus iš vienos sąsajos, neįdiegiant darbalaukio programinės įrangos.
Jokių įkėlimo limitų
Savitvarka pašalina failų dydžio apribojimus ir vandens ženklus, taikomus nemokamų internetinių konvertavimo paslaugų.
Naršykle pagrįsta sąsaja
Vilkite, numeskite ir konvertuokite iš bet kurios naršyklės su paprasta sąsaja, kuriai nereikia paskyros, kad pradėtumėte.
Visiška duomenų nuosavybė
Paleisk paslaugą savo VPS, kad visiškai kontroliuotum, kur saugomi failai ir kiek laiko jie yra saugomi.
Kodėl verta naudoti Transmute Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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