Įdiek Homer vienu spustelėjimu.
Paprasta statinė valdymo panelė, skirta tvarkyti visas tavo savarankiškai priglobtas paslaugas viename gražiame pagrindiniame puslapyje.
Rinkis VPS planą Homer
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Homer
„Homer“ yra lengvas, atvirojo kodo prietaisų skydelis, kuris tavo savarankiškai hostinamų paslaugų rinkinį paverčia tvarkingu, organizuotu pagrindiniu puslapiu. Visiškai konfigūruojamas per vieną YAML failą, jam nereikia duomenų bazės ir jokio backend'o – tereikia vos kelių eilučių, kad sukurtum išbaigtą portalą kiekvienai tavo serveryje esančiai programai. Konfigūracijos failo pakeitimai įsigalioja iškart atnaujinus puslapį, todėl tavo prietaisų skydelio priežiūra yra be pastangų.
Savarankiškas „Homer“ hostinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo prietaisų skydelis išlieka privatus, įkeliamas akimirksniu iš statinių failų ir gali būti neribotai pritaikomas. Su PWA palaikymu jis įdiegiamas mobiliuosiuose įrenginiuose kaip vietinė programėlė, suteikdamas tau ir tavo komandai greitą prieigą prie visų tavo paslaugų iš bet kurios vietos.
Pagrindinės Homer savybės
YAML konfigūracija
Apibrėžk visą savo prietaisų skydelį viename config.yml faile – nereikia jokios duomenų bazės, jokios užpakalinės sistemos ir jokių perkrovimų, kad pamatytum pakeitimus.
Išmaniosios paslaugų kortelės
Matyk tiesioginius savo paslaugų būsenos indikatorius ir iš pirmo žvilgsnio sužinok, ar jos pasiekiamos tiesiai iš valdymo pulto.
Apytikslė paieška
Greitai rask bet kokią paslaugą ar nuorodą naudodamas integruotą lanksčią paiešką ir klaviatūros sparčiuosius klavišus, kad galėtum greitai naršyti klaviatūra.
PWA pagalba
Įdiek Homer kaip progresyviąją žiniatinklio programą bet kuriame įrenginyje, kad galėtum akimirksniu, be žymių, pasiekti savo talpinamas paslaugas.
Temos tinkinimas
Rinkis iš bendruomenės temų, tokių kaip Catppuccin ir Dracula, arba parašyk savo CSS perrašymus, kad atitiktų bet kokį stilių.
Kodėl verta naudoti Homer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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