Įdiek pycsw vienu spustelėjimu.
OGC sertifikuotas katalogų serveris, kuris publikuoja ir atranda erdvinius metaduomenis, naudodamas atvirus standartus.
Rinkis VPS planą pycsw
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su pycsw
pycsw yra atvirojo kodo OGC žiniatinklio katalogų paslaugos (CSW) serveris, parašytas Python kalba ir naudojamas nacionalinių erdvinių duomenų infrastruktūrų, mokslinių tyrimų institucijų bei geoportaluose erdviniams metaduomenims publikuoti. Tai yra OGC referencinė implementacija, visiškai atitinkanti CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API – Records, OpenSearch, OAI-PMH ir SRU standartus, leidžianti kitiems katalogams ir klientams sąveikauti be individualių adapterių.
Savarankiškas pycsw talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau visišką nuosavybės teisę į metaduomenų indeksą, kuris palaiko tavo erdvinio duomenų portalą, nepriklausant nuo trečiosios šalies katalogų paslaugos. Šablonas pateikiamas iš anksto sukonfigūruotas su SQLite saugykla, skirta greitam paleidimui, ir gali būti perkonfigūruotas didelio masto diegimams, naudojantiems PostgreSQL arba PostGIS.
Pagrindinės pycsw savybės
OGC sertifikuotas serveris
Gali paleisti OGC referencinę implementaciją, atitinkančią CSW 2.0.2, CSW 3.0 ir OGC API – Records, iš karto.
Keli katalogų API
Pateikite tą pačią metaduomenų saugyklą per CSW, OGC API – Records, OpenSearch, OAI-PMH ir SRU, kad užtikrintumėte platų klientų suderinamumą.
INSPIRE ir ISO palaikymas
Publikuoti ISO 19115 / 19139 įrašus ir įgalinti INSPIRE profilį, siekiant atitikti Europos erdvinės informacijos direktyvos reikalavimus.
Federacinė paieška
Konfigūruok paskirstytą paiešką nuotoliniuose CSW kataloguose, kad viena užklausa vienu metu pasiektų tavo įrašus ir federuotus partnerius.
Lankstūs saugyklos
Pradėkite nuo komplektuojamos SQLite saugyklos ir pereikite prie PostgreSQL, PostGIS ar kitų palaikomų posistemių, kai auga jūsų įrašų kiekis.
Python ekosistema
Išplėsti funkcionalumą naudojant pycsw įskiepius ir integruoti su platesne geopython ekosistema, įskaitant pygeoapi, OWSLib ir GeoNode.
Kodėl verta naudoti pycsw Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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