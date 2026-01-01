Įdiek Castopod vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo tinklalaidžių talpinimo platforma su analitika, socialinėmis funkcijomis ir integruotais pajamų generavimo įrankiais.
Rinkis VPS planą Castopod
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Castopod
„Castopod“ yra išsami atvirojo kodo tinklalaidžių talpinimo platforma, sukurta kūrėjams, norintiems profesionalaus publikavimo galimybių, nepasikliaujant trečiųjų šalių talpinimo paslaugomis. Ji tvarko epizodų valdymą, automatinį RSS srautų generavimą platinimui visose pagrindinėse platformose, išsamią klausytojų analizę ir „ActivityPub“ integraciją decentralizuotam socialiniam tinklui – visa tai viename savarankiškai talpinamame pakete.
Tinklalaidės talpinimas savo VPS serveryje reiškia, kad tau priklauso tavo auditorijos duomenys, išvengi pralaidumo mokesčių už atsisiuntimus ir išlaikai visišką savo turinio platinimo ir monetizavimo kontrolę be priklausomybės nuo platformos.
Pagrindinės Castopod savybės
Automatinis RSS paskirstymas
Automatiškai generuoja ir palaiko tavo tinklalaidės RSS kanalą, užtikrindamas, kad tavo laida būtų pasiekiama „Spotify“, „Apple Podcasts“ ir visuose pagrindiniuose kataloguose.
Klausytojų analitika
Išsami atsisiuntimų statistika, demografiniai duomenys ir įsitraukimo rodikliai suteikia tau įžvalgų apie auditoriją, reikalingų, kad strategiškai plėstum savo laidą.
Integruotas monetizavimas
„Premium“ prenumeratos ir klausytojų palaikymo funkcijos leidžia tau sukurti tvarų tinklalaidžių verslą tiesiogiai savo infrastruktūroje.
ActivityPub integracija
Prisijunk prie Fediverso, kad klausytojai decentralizuotose socialinėse platformose galėtų sekti, komentuoti ir bendrauti nepaliekant savo mėgstamos programėlės.
Daugiavartotojų bendradarbiavimas
Vaidmenimis pagrįsti leidimai leidžia komandoms valdyti epizodus, analitiką ir publikavimą kelioms tinklalaidžių serijoms iš vieno valdymo pulto.
Kodėl verta naudoti Castopod Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.