Iki 69 % nuolaida Erugo

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Savarankiškai talpinama failų dalijimosi platforma su patogiomis nuorodomis dalijimuisi, apsauga slaptažodžiu, galiojimo laiko kontrole ir individualiu ženklinimu.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Erugo vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Erugo

Erugo yra savarankiškai valdoma failų dalijimosi platforma, sukurta naudojant Laravel ir Vue.js, kuri leidžia saugiai siųsti ir gauti failus, nepasikliaujant debesų saugyklų paslaugomis. Bendrinimai naudoja patogius URL adresus vietoj atsitiktinių žetonų, o kiekvienas perkėlimas gali būti apsaugotas slaptažodžiu, apribotas atsisiuntimų skaičiumi arba automatiškai nustatytas baigtis po tam tikros datos ar laiko ribos.

Skirtingai nei prenumerata pagrįstos debesų paslaugos, Erugo visus failus saugo jūsų nuosavame VPS, be jokių saugojimo apribojimų, nustatytų kainodaros lygio. Atvirkštinio dalijimosi funkcija leidžia svečiams įkelti failus tiesiai į jūsų serverį, naudojant vienkartinę kvietimo nuorodą, o pritaikomas prekės ženklas leidžia sąsajai atitikti jūsų organizaciją ar asmeninį domeną.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Erugo savybės

Patogios dalijimosi nuorodos

Bendrinimas naudoja lengvai skaitomus, įsimenamus URL adresus, o ne atsitiktinius kodus, todėl nuorodas lengviau perduoti žodžiu ar raštu.

Slaptažodžio ir galiojimo valdymas

Apsaugok bet kokį bendrinimą slaptažodžiu, nustatyk maksimalų atsisiuntimų skaičių arba suplanuok automatinį galiojimo pabaigą, kad failai neliktų pasiekiami neribotą laiką.

Atšaukti bendrinamus įkėlimus

Sugeneruok tik įkėlimui skirtą kvietimo nuorodą, kad svečiai galėtų įkelti failus tiesiogiai į tavo serverį be paskyros arba prieigos prie administratoriaus pulto.

El. pašto pranešimai

Gauk pranešimus, kai bendrinamas failas atsisiunčiamas arba kai svečias įkelia failą atvirkštinio bendrinimo būdu, nereikalaujant rankinio tikrinimo.

Individualizuotas prekės ženklas ir temos

Pritaikyk logotipus, fonus ir spalvų temas, kad failų dalijimosi sąsaja atitiktų tavo organizaciją ar asmeninį prekės ženklą.

Kodėl verta naudoti Erugo Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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