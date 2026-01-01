Įdiek Erugo vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama failų dalijimosi platforma su patogiomis nuorodomis dalijimuisi, apsauga slaptažodžiu, galiojimo laiko kontrole ir individualiu ženklinimu.
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Ką gali kurti su Erugo
Erugo yra savarankiškai valdoma failų dalijimosi platforma, sukurta naudojant Laravel ir Vue.js, kuri leidžia saugiai siųsti ir gauti failus, nepasikliaujant debesų saugyklų paslaugomis. Bendrinimai naudoja patogius URL adresus vietoj atsitiktinių žetonų, o kiekvienas perkėlimas gali būti apsaugotas slaptažodžiu, apribotas atsisiuntimų skaičiumi arba automatiškai nustatytas baigtis po tam tikros datos ar laiko ribos.
Skirtingai nei prenumerata pagrįstos debesų paslaugos, Erugo visus failus saugo jūsų nuosavame VPS, be jokių saugojimo apribojimų, nustatytų kainodaros lygio. Atvirkštinio dalijimosi funkcija leidžia svečiams įkelti failus tiesiai į jūsų serverį, naudojant vienkartinę kvietimo nuorodą, o pritaikomas prekės ženklas leidžia sąsajai atitikti jūsų organizaciją ar asmeninį domeną.
Pagrindinės Erugo savybės
Patogios dalijimosi nuorodos
Bendrinimas naudoja lengvai skaitomus, įsimenamus URL adresus, o ne atsitiktinius kodus, todėl nuorodas lengviau perduoti žodžiu ar raštu.
Slaptažodžio ir galiojimo valdymas
Apsaugok bet kokį bendrinimą slaptažodžiu, nustatyk maksimalų atsisiuntimų skaičių arba suplanuok automatinį galiojimo pabaigą, kad failai neliktų pasiekiami neribotą laiką.
Atšaukti bendrinamus įkėlimus
Sugeneruok tik įkėlimui skirtą kvietimo nuorodą, kad svečiai galėtų įkelti failus tiesiogiai į tavo serverį be paskyros arba prieigos prie administratoriaus pulto.
El. pašto pranešimai
Gauk pranešimus, kai bendrinamas failas atsisiunčiamas arba kai svečias įkelia failą atvirkštinio bendrinimo būdu, nereikalaujant rankinio tikrinimo.
Individualizuotas prekės ženklas ir temos
Pritaikyk logotipus, fonus ir spalvų temas, kad failų dalijimosi sąsaja atitiktų tavo organizaciją ar asmeninį prekės ženklą.
Kodėl verta naudoti Erugo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių