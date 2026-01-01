Įdiekite „PgHero“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo PostgreSQL našumo prietaisų skydelis, skirtas stebėti užklausas, indeksus ir duomenų bazės būklę realiuoju laiku.
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Ką gali kurti su PgHero
PgHero yra atvirojo kodo našumo valdymo pultas, sukurtas specialiai PostgreSQL. Jis rodo lėtas užklausas, nenaudojamus indeksus, išpūstas lenteles, pasikartojančius indeksus, neteisingus apribojimus ir prisijungimų skaičių tvarkingoje žiniatinklio sąsajoje – nereikia duomenų bazės žinių, kad suprastumėte, ką jis rodo. Kiekviena metrika yra specifinė PostgreSQL, todėl valdymo pultas tiesiogiai pateikia informaciją, svarbią derinimui ir trikčių šalinimui.
Savo serveryje talpinamas PgHero reiškia, kad jūsų duomenų bazės prisijungimo duomenys ir užklausų šablonai niekada nepalieka jūsų infrastruktūros. Prijunkite jį prie bet kurio PostgreSQL egzemplioriaus – konteinerio tame pačiame VPS, nuotolinės valdomos duomenų bazės arba kelių duomenų bazių vienu metu – ir gaukite nuolatinį stebėjimo valdymo pultą, pasiekiamą per naršyklę.
Pagrindinės PgHero savybės
Lėtų užklausų aptikimas
„PgHero“ rūšiuoja užklausas pagal bendrą ir vidutinį vykdymo laiką, kad galėtum nedelsiant nustatyti, kurios užklausos mažina programos našumą.
Indekso analizė
Parodo nenaudojamus, pasikartojančius ir trūkstamus indeksus, kad galėtum išvalyti indeksų perteklių ir pridėti indeksus, kurie iš tiesų pagreitins tavo darbo krūvį.
Vietos ir išpūtimų stebėjimas
Rodo lentelių ir indeksų dydžius bei negyvų eilučių skaičių, kad žinotum, kada reikia atlikti VACUUM arba REINDEX, kol vieta netaps problema.
Ryšio stebėjimas
Stebi aktyvius ryšius pagal vartotoją, duomenų bazę ir būseną, kad galėtum pastebėti ryšių nutekėjimą ir telkinio išsekimą, prieš jiems sukeliant sutrikimus.
Istorinė užklausų statistika
Fiksuoja užklausų statistiką laikui bėgant ir rodo ją su laiko intervalo slankikliu, palengvindamas našumo regresijų susiejimą su diegimais ar apkrovos pokyčiais.
Kodėl verta naudoti PgHero Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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