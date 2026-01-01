Įdiek Waline vienu spustelėjimu.
Lengva atvirojo kodo komentarų sistema su apsauga nuo brukalų, moderavimu ir išplėstiniu pranešimų palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Waline
„Waline“ yra atvirojo kodo, savarankiškai priglobta komentarų sistema, skirta statinėms svetainėms, tinklaraščiams ir dokumentacijos svetainėms. Ji siūlo visapusišką komentarų patirtį, įskaitant įdėtuosius atsakymus, jaustukų reakcijas, lankytojų skaičių ir straipsnių peržiūrų statistiką, visa tai nepasikliaujant trečiųjų šalių paslaugomis, kurios seka tavo vartotojus.
Savarankiškai priglobiant „Waline“ savo VPS serveryje, tau suteikiama visiška kontrolė komentarų duomenims, moderavimo procesams ir pranešimų nustatymams. Šis diegimas naudoja „SQLite“ vietinei saugyklai be konfigūravimo, todėl nereikia valdyti atskiros duomenų bazės. „Waline“ integruojasi su bet kokiu frontendu per „JavaScript“ valdiklį ir iš karto palaiko „Markdown“ formatavimą komentaruose.
Pagrindinės Waline savybės
Šlamšto apsauga
Integruota „Akismet“ integracija ir IP adresų srauto ribojimas blokuoja šlamšto komentarus, nereikalaujant rankiniu būdu peržiūrėti kiekvieno įrašo.
El. pašto pranešimai
Automatiniai el. pašto pranešimai informuoja komentatorius apie atsakymus ir svetainių savininkus apie naujus pateikimus, palaikydami aktyvius pokalbius nereikalaujant rankinio stebėjimo.
Lankytojų analitika
Gali stebėti puslapio peržiūrų skaičių ir unikalių lankytojų statistiką kiekvienam straipsniui tiesiogiai iš Waline valdiklio, nereikia jokių papildomų analizės paslaugų.
Moderavimo skydas
Žiniatinklio administratoriaus skydelis leidžia tau patvirtinti, redaguoti ir ištrinti komentarus bei valdyti komentatorių paskyras iš vienos sąsajos.
Markdown palaikymas
Komentatoriai gali formatuoti atsakymus naudodami Markdown sintaksę ir įterpti jaustukų reakcijas, todėl diskusijos tampa turtingesnės ir lengviau skaitomos.
Kodėl verta naudoti Waline Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu