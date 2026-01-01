Iki 69 % nuolaida Waline

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Lengva atvirojo kodo komentarų sistema su apsauga nuo brukalų, moderavimu ir išplėstiniu pranešimų palaikymu.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Waline vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Waline

„Waline“ yra atvirojo kodo, savarankiškai priglobta komentarų sistema, skirta statinėms svetainėms, tinklaraščiams ir dokumentacijos svetainėms. Ji siūlo visapusišką komentarų patirtį, įskaitant įdėtuosius atsakymus, jaustukų reakcijas, lankytojų skaičių ir straipsnių peržiūrų statistiką, visa tai nepasikliaujant trečiųjų šalių paslaugomis, kurios seka tavo vartotojus.

Savarankiškai priglobiant „Waline“ savo VPS serveryje, tau suteikiama visiška kontrolė komentarų duomenims, moderavimo procesams ir pranešimų nustatymams. Šis diegimas naudoja „SQLite“ vietinei saugyklai be konfigūravimo, todėl nereikia valdyti atskiros duomenų bazės. „Waline“ integruojasi su bet kokiu frontendu per „JavaScript“ valdiklį ir iš karto palaiko „Markdown“ formatavimą komentaruose.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Waline savybės

Šlamšto apsauga

Integruota „Akismet“ integracija ir IP adresų srauto ribojimas blokuoja šlamšto komentarus, nereikalaujant rankiniu būdu peržiūrėti kiekvieno įrašo.

El. pašto pranešimai

Automatiniai el. pašto pranešimai informuoja komentatorius apie atsakymus ir svetainių savininkus apie naujus pateikimus, palaikydami aktyvius pokalbius nereikalaujant rankinio stebėjimo.

Lankytojų analitika

Gali stebėti puslapio peržiūrų skaičių ir unikalių lankytojų statistiką kiekvienam straipsniui tiesiogiai iš Waline valdiklio, nereikia jokių papildomų analizės paslaugų.

Moderavimo skydas

Žiniatinklio administratoriaus skydelis leidžia tau patvirtinti, redaguoti ir ištrinti komentarus bei valdyti komentatorių paskyras iš vienos sąsajos.

Markdown palaikymas

Komentatoriai gali formatuoti atsakymus naudodami Markdown sintaksę ir įterpti jaustukų reakcijas, todėl diskusijos tampa turtingesnės ir lengviau skaitomos.

Kodėl verta naudoti Waline Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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