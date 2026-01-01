Įdiek Chroma vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė DI programoms, semantinei paieškai ir atsiėmimo papildomos generacijos (RAG) sistemoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Chroma
„Chroma“ – atvirojo kodo įterpinių duomenų bazė, sukurta specialiai DI programoms, kurioms reikia saugoti, indeksuoti ir užklausti didelės dimensijos vektorinius įterpinius. Ji natūraliai integruojasi su „LangChain“, „LlamaIndex“ ir „OpenAI SDK“, todėl tai yra greičiausias būdas pridėti semantinės paieškos ir atsiėmimo papildomos generacijos (RAG) galimybes bet kuriai programai, nekuriant pasirinktinės vektorinės infrastruktūros.
Savarankiškai talpinant „Chroma“ savo VPS serveryje, tavo įterpiniai, dokumentų duomenys ir užklausų šablonai lieka tavo kontrolėje, be mokesčių už užklausą ir suteikia lankstumą pritaikyti išteklius, kai tavo kolekcija plečiasi.
Pagrindinės Chroma savybės
RAG Pipeline paruošta
Sukurta kaip LLM programų paieškos sluoksnis, kad galėtum pagrįsti modelio atsakymus savo dokumentuose su minimaliomis integravimo pastangomis.
Karkaso integracijos
Integruotas LangChain, LlamaIndex ir OpenAI SDK palaikymas reiškia, kad tavo esamas DI kodas prie Chroma prisijungia vos keliais konfigūracijos eilutėmis.
Meta duomenų filtravimas
Sujunkite vektorinę panašumo paiešką su struktūrizuotais metaduomenų filtrais, norėdami susiaurinti rezultatus pagal datą, kategoriją ar bet kokį pasirinktinį atributą be papildomo apdorojimo.
Keli atstumo metrikos
Pasirink kosinuso panašumą, L2 atstumą arba vidinę sandaugą kiekvienai kolekcijai, kad atitiktų metriką, su kuria buvo apmokytas tavo įterpimo modelis, ir gautum tikslius rezultatus.
Išliekamoji talpa
Įterptys ir indeksai išlieka po perkrovimų ir atnaujinimų, todėl tavo žinių bazė išlieka nepakitusi, nereikalaujant iš naujo įkelti dokumentų po kiekvieno diegimo pakeitimo.
Kodėl verta naudoti Chroma Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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