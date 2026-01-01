Įdiek Gokapi vienu spustelėjimu.
Lengvas, savo serveryje talpinamas failų dalijimosi serveris su pasibaigiančiomis nuorodomis, apsauga slaptažodžiu ir pasirenkamu S3 palaikymu.
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Ką gali kurti su Gokapi
„Gokapi“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas failų dalijimosi serveris, sukurtas pagal dabar nebeveikiantį „Firefox Send“. Jis leidžia tau įkelti failus per žiniatinklio vartotojo sąsają ir dalinti trumpas, pasibaigiančio galiojimo atsisiuntimo nuorodas – idealiai tinka vienkartiniam dalijimuisi, kai gavėjas neturi paskyros tavo platformoje. Saugykla gali būti vietinis diskas arba bet kuris su S3 suderinamas kaušas, o kiekviena nuoroda palaiko konfigūruojamą galiojimo laiką, atsisiuntimo limitus ir pasirenkamus slaptažodžius.
Savarankiškai talpinant „Gokapi“ savo VPS serveryje, bendrinamas turinys ir gavėjų prieigos žurnalai lieka tavo infrastruktūroje, o ne SaaS įkėlimo paslaugoje. Vienas „Go“ dvejetainis failas užtikrina minimalų užimamą vietą, o skirtingai nuo viešųjų failų dalijimosi platformų, nėra reklamuojamų piktnaudžiavimo kanalų – tik žmonės, kuriems tu siunti nuorodą, gali matyti, ką tu įkėlei.
Pagrindinės Gokapi savybės
Besibaigiančios bendrinimo nuorodos
Kiekvienas įkeltas failas gauna trumpą URL su konfigūruojamu galiojimo laiku arba atsisiuntimų skaičiumi, todėl nuorodos nustoja veikti, kai tik gavėjas jas atsisiunčia.
Slaptažodžiu apsaugotos nuorodos
Atsisiuntimus galima pasirinktinai apriboti slaptažodžiu, priskirtu kiekvienai nuorodai, kad net nutekintos URL nuorodos negalėtų būti atidarytos be slaptažodžio.
Vietinė arba S3 saugykla
Saugok failus vietiniame diske arba nukreipk „Gokapi“ į bet kurį su S3 suderinamą kaupiklį (AWS, Backblaze, MinIO) lanksčiai ir patikimai saugyklai.
End-to-end šifravimas
Pasirenkamas kliento pusės šifravimas užtikrina, kad serveris niekada nematytų nešifruoto teksto įkėlimams, bendrinamiems per vienkartines, nuo galo iki galo šifruotas nuorodas.
Daugelio vartotojų paskyros
Sukurkite atskiras vartotojų paskyras, kad keli darbuotojai ar šeimos nariai galėtų dalytis viena instancija su atskiromis įkėlimų istorijomis.
API ir CLI
Įkelkite programiškai naudodami REST API arba oficialią CLI, skirtą kompiliavimo artefaktams, žurnalų paketams ir automatizavimo išvestims siųsti.
Kodėl verta naudoti Gokapi Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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