Iki 69 % nuolaida Headscale

Įdiek „Headscale“ vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas „Tailscale“ valdymo serveris privatiems „WireGuard“ tinkliniams tinklams.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek „Headscale“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Headscale

„Headscale“ yra savo serveryje talpinama alternatyva „Tailscale“ nuosavam valdymo serveriui, suteikianti jums visišką jūsų privataus „WireGuard“ tinklelio nuosavybę. Kai „Tailscale“ talpinama paslauga tvarko raktų mainus, IP adresų priskyrimą ir maršrutizavimo sprendimus, „Headscale“ daro tą patį jūsų valdomoje infrastruktūroje – be mėnesinių mokesčių, be įrenginių apribojimų, susijusių su prenumerata, ir be jokios priklausomybės nuo trečiosios šalies debesies paslaugos.

Šis šablonas apjungia „Headscale“ su „Headscale UI“ – naršyklėje veikiančiu prietaisų skydeliu, skirtu vartotojų, mazgų ir išankstinio autentifikavimo raktų valdymui. Abu yra talpinami tame pačiame HTTPS domene, o žiniatinklio sąsaja pasiekiama /web kelyje. Bet kuris su „Tailscale“ suderinamas klientas gali prisijungti prie jūsų tinklelio iškart, nukreipęs savo prisijungimo serverį į jūsų diegimo URL.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Headscale savybės

Su „Tailscale“ suderinami klientai

Bet koks įrenginys, naudojantis oficialią „Tailscale“ kliento programą, gali prisijungti prie tavo „Headscale“ serverio be kliento pusės modifikacijų.

Žiniatinklio valdymo sąsaja

„Headscale UI“ suteikia naršyklės prietaisų skydelį, skirtą valdyti naudotojus, mazgus ir išankstinio autentifikavimo raktus, nenaudojant komandų eilutės.

Pilnas tinklinis ryšys

Prijungti mazgai tiesiogiai bendrauja tarpusavyje per NAT ribas, naudodami WireGuard šifravimą.

MagicDNS palaikymas

„Headscale“ priskiria hostų pavadinimus visiems užregistruotiems mazgams, leidžiant prieigą per DNS be statinės IP konfigūracijos.

„SQLite“ pagrindu veikianti saugykla

Visa tinklo būsena yra saugoma lengvoje SQLite duomenų bazėje, nereikalaujant jokios išorinės duomenų bazės paslaugos.

API ir CLI valdymas

Valdyk naudotojus, mazgus ir maršrutus naudojant Headscale CLI arba HTTP API skriptams ir automatizavimui.

Kodėl verta naudoti Headscale Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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