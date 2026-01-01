Įdiek „Headscale“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas „Tailscale“ valdymo serveris privatiems „WireGuard“ tinkliniams tinklams.
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Ką gali kurti su Headscale
„Headscale“ yra savo serveryje talpinama alternatyva „Tailscale“ nuosavam valdymo serveriui, suteikianti jums visišką jūsų privataus „WireGuard“ tinklelio nuosavybę. Kai „Tailscale“ talpinama paslauga tvarko raktų mainus, IP adresų priskyrimą ir maršrutizavimo sprendimus, „Headscale“ daro tą patį jūsų valdomoje infrastruktūroje – be mėnesinių mokesčių, be įrenginių apribojimų, susijusių su prenumerata, ir be jokios priklausomybės nuo trečiosios šalies debesies paslaugos.
Šis šablonas apjungia „Headscale“ su „Headscale UI“ – naršyklėje veikiančiu prietaisų skydeliu, skirtu vartotojų, mazgų ir išankstinio autentifikavimo raktų valdymui. Abu yra talpinami tame pačiame HTTPS domene, o žiniatinklio sąsaja pasiekiama
/web kelyje. Bet kuris su „Tailscale“ suderinamas klientas gali prisijungti prie jūsų tinklelio iškart, nukreipęs savo prisijungimo serverį į jūsų diegimo URL.
Pagrindinės Headscale savybės
Su „Tailscale“ suderinami klientai
Bet koks įrenginys, naudojantis oficialią „Tailscale“ kliento programą, gali prisijungti prie tavo „Headscale“ serverio be kliento pusės modifikacijų.
Žiniatinklio valdymo sąsaja
„Headscale UI“ suteikia naršyklės prietaisų skydelį, skirtą valdyti naudotojus, mazgus ir išankstinio autentifikavimo raktus, nenaudojant komandų eilutės.
Pilnas tinklinis ryšys
Prijungti mazgai tiesiogiai bendrauja tarpusavyje per NAT ribas, naudodami WireGuard šifravimą.
MagicDNS palaikymas
„Headscale“ priskiria hostų pavadinimus visiems užregistruotiems mazgams, leidžiant prieigą per DNS be statinės IP konfigūracijos.
„SQLite“ pagrindu veikianti saugykla
Visa tinklo būsena yra saugoma lengvoje SQLite duomenų bazėje, nereikalaujant jokios išorinės duomenų bazės paslaugos.
API ir CLI valdymas
Valdyk naudotojus, mazgus ir maršrutus naudojant Headscale CLI arba HTTP API skriptams ir automatizavimui.
Kodėl verta naudoti Headscale Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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