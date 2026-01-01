Įdiek Parse Server vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo foninė sistema mobiliesiems ir žiniatinklio programėlėms su REST, GraphQL, realiojo laiko užklausomis, autentifikavimu ir tiesioginiais pranešimais.
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Ką gali kurti su Parse Server
„Parse Server“ yra atvirojo kodo originalios „Parse Platform“ įpėdinis, teikiantis visapusišką „backend-as-a-service“ sprendimą mobiliesiems ir žiniatinklio programoms. Jis suteikia prieigą prie objektų saugyklos, vartotojų autentifikavimo, failų saugyklos, tiesioginių pranešimų ir „Live Queries“ per automatiškai generuojamas REST ir GraphQL API, pašalindamas didžiąją dalį standartinio kodo, paprastai reikalingo prijungtai programai paleisti.
Savarankiškai talpindamas „Parse Server“ savo VPS serveryje, tu įgyji visišką vartotojų paskyrų, programos duomenų ir debesies kodo logikos nuosavybę – be mokesčių už užklausas, be priklausomybės nuo tiekėjo ir be netikėtų migracijos terminų. Šis diegimas pateikiamas su „MongoDB“ ir oficialia „Parse Dashboard“, todėl tu galėsi naršyti klases, vykdyti užklausas ir valdyti schemą nuo pat pirmos dienos.
Pagrindinės Parse Server savybės
REST ir GraphQL API
Kiekviena klasė, kurią apibrėži, yra akimirksniu pasiekiama per automatiškai sugeneruotus REST ir GraphQL galinius taškus, todėl iOS, Android ir žiniatinklio klientai gali skaityti ir rašyti duomenis be pasirinktinio serverio kodo.
Vartotojo autentifikavimas
Integruotas vartotojo vardas / slaptažodis, el. pašto patvirtinimas ir prisijungimai per socialinius tinklus, tokius kaip „Facebook“, „Apple“, „Google“ ir „Twitter“, leidžia tau per kelias minutes sukurti saugius paskyrų srautus.
Užklausos realiu laiku
Prenumeruokite bet kurios klasės pakeitimus per WebSockets, kad galėtumėte kurti pokalbius realiuoju laiku, bendradarbiavimo įrankius ir tiesiogines ataskaitų lentas, nereikalaujant atskiros pub/sub posistemės.
Cloud Code funkcijos
Vykdyk serverio pusės JavaScript įterpimo, atnaujinimo ir ištrynimo aktyvikliuose arba kaip iškviečiamas funkcijas, kad įgyvendintum verslo taisykles ir integruotum su trečiųjų šalių API.
Tiesioginiai pranešimai
Siųsk tikslinius tiesioginius pranešimus iOS, Android ir žiniatinklio klientams, naudojant integruotą diegimo ir kanalų valdymo sistemą.
„Parse Dashboard“ įtraukta
Naršyk klases, redaguok eilutes, vykdyk agregavimo užklausas ir tikrink schemą naudojant oficialų Parse Dashboard, pateikiamą kartu su serveriu.
Kodėl verta naudoti Parse Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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