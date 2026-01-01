Iki 69 % nuolaida Parse Server

Įdiek Parse Server vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo foninė sistema mobiliesiems ir žiniatinklio programėlėms su REST, GraphQL, realiojo laiko užklausomis, autentifikavimu ir tiesioginiais pranešimais.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Parse Server vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Parse Server

„Parse Server“ yra atvirojo kodo originalios „Parse Platform“ įpėdinis, teikiantis visapusišką „backend-as-a-service“ sprendimą mobiliesiems ir žiniatinklio programoms. Jis suteikia prieigą prie objektų saugyklos, vartotojų autentifikavimo, failų saugyklos, tiesioginių pranešimų ir „Live Queries“ per automatiškai generuojamas REST ir GraphQL API, pašalindamas didžiąją dalį standartinio kodo, paprastai reikalingo prijungtai programai paleisti.

Savarankiškai talpindamas „Parse Server“ savo VPS serveryje, tu įgyji visišką vartotojų paskyrų, programos duomenų ir debesies kodo logikos nuosavybę – be mokesčių už užklausas, be priklausomybės nuo tiekėjo ir be netikėtų migracijos terminų. Šis diegimas pateikiamas su „MongoDB“ ir oficialia „Parse Dashboard“, todėl tu galėsi naršyti klases, vykdyti užklausas ir valdyti schemą nuo pat pirmos dienos.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Parse Server savybės

REST ir GraphQL API

Kiekviena klasė, kurią apibrėži, yra akimirksniu pasiekiama per automatiškai sugeneruotus REST ir GraphQL galinius taškus, todėl iOS, Android ir žiniatinklio klientai gali skaityti ir rašyti duomenis be pasirinktinio serverio kodo.

Vartotojo autentifikavimas

Integruotas vartotojo vardas / slaptažodis, el. pašto patvirtinimas ir prisijungimai per socialinius tinklus, tokius kaip „Facebook“, „Apple“, „Google“ ir „Twitter“, leidžia tau per kelias minutes sukurti saugius paskyrų srautus.

Užklausos realiu laiku

Prenumeruokite bet kurios klasės pakeitimus per WebSockets, kad galėtumėte kurti pokalbius realiuoju laiku, bendradarbiavimo įrankius ir tiesiogines ataskaitų lentas, nereikalaujant atskiros pub/sub posistemės.

Cloud Code funkcijos

Vykdyk serverio pusės JavaScript įterpimo, atnaujinimo ir ištrynimo aktyvikliuose arba kaip iškviečiamas funkcijas, kad įgyvendintum verslo taisykles ir integruotum su trečiųjų šalių API.

Tiesioginiai pranešimai

Siųsk tikslinius tiesioginius pranešimus iOS, Android ir žiniatinklio klientams, naudojant integruotą diegimo ir kanalų valdymo sistemą.

„Parse Dashboard“ įtraukta

Naršyk klases, redaguok eilutes, vykdyk agregavimo užklausas ir tikrink schemą naudojant oficialų Parse Dashboard, pateikiamą kartu su serveriu.

Kodėl verta naudoti Parse Server Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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