Įdiek FusionAuth vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama klientų tapatybės ir prieigos valdymo platforma su OAuth, SAML, prisijungimu per socialinius tinklus, MFA ir kūrėjams skirta API.
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Ką gali kurti su FusionAuth
FusionAuth yra klientų tapatybės ir prieigos valdymo platforma, sukurta specialiai kūrėjams – savarankiškai talpinama alternatyva Auth0, Okta ir Cognito, kuri teikia OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, socialinius prisijungimus, daugiafaktorinį autentifikavimą, prisijungimą be slaptažodžio ir išsamią REST API. Iš pradžių sukurta Inversoft didelio srauto vartotojų programoms, ji plečiasi nuo vieno nuomininko iki milijonų vartotojų tame pačiame diegime.
Savarankiškai talpinant FusionAuth savo VPS, visi vartotojų abonementai, slaptažodžių maišos, OAuth prieigos raktai ir audito žurnalai lieka tavo infrastruktūroje, užuot priklausius nuo trečiosios šalies tapatybės teikėjo, kuris gali pakeisti kainodarą ar sąlygas. Community Edition yra visiškai nemokama ir apima pagrindines autentifikavimo ir autorizavimo funkcijas, naudojamas daugelyje gamybinių diegimų.
Pagrindinės FusionAuth savybės
OAuth, OIDC ir SAML
Visas OAuth 2.0, OpenID Connect ir SAML 2.0 serveris su autorizacijos kodo, PKCE, įrenginio ir kliento kredencialų suteikimo tipais iš karto paruoštas naudoti.
Socialinis ir įmonės prisijungimas
Vietinis prisijungimas per socialinius tinklus, skirtas Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn ir Twitter, bei bendroji OIDC ir SAML federacija verslo klientams.
Daugiafaktorių autentifikacija
TOTP autentifikavimo programėlės, SMS, el. paštas ir FIDO2 WebAuthn prisijungimo raktai su adaptyviomis politikomis, kurios prisitaiko pagal rizikos signalus.
Daugia nuomininkų iš prigimties
Atskirkite naudotojus, programas ir konfigūracijas į atskirus nuomininkus, skirtus SaaS kelių nuomininkų aplinkoms, agentūrų klientų atskyrimui arba B2B partnerių paskyroms.
Temizuojami prisijungimo puslapiai
Pritaikyk talpinamus prisijungimo, registracijos ir paskyros valdymo puslapius savo prekės ženklo spalvomis, logotipais ir tekstu, naudodamas „Mustache“ šablonų redagavimo priemonę.
REST API viskam
Kiekviena operacija administratoriaus sąsajoje taip pat prieinama per dokumentuotą REST API ir specialias kliento bibliotekas, skirtas Java, Node, Python, Go ir kitoms.
Kodėl verta naudoti FusionAuth Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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