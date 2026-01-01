Įdiek OpenHands vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo autonominis DI programinės įrangos inžinierius, kuris skaito, rašo ir vykdo kodą, kad visiškai atliktų kūrimo užduotis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenHands
„OpenHands“ yra atvirojo kodo platforma, skirta vykdyti dirbtinio intelekto agentus, kurie autonomiškai atlieka programinės įrangos inžinerijos užduotis. Palaikoma izoliuotos vykdymo aplinkos, ji skaito ir rašo failus, vykdo terminalo komandas, paleidžia testavimo rinkinius, diegia paketus ir naršo internete – visa tai be žmogaus įsikišimo tarp žingsnių. Kiekviena sesija veikia izoliuotame konteineryje, todėl agentas gali saugiai atlikti bet kokias operacijas, nepaveikdamas tavo VPS serverio.
Platforma palaiko kiekvieną pagrindinį LLM tiekėją per LiteLLM, leidžiant tau konfigūruoti OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ar bet kokį su OpenAI suderinamą galinį tašką kaip samprotavimo posistemį. Savitvarka išlaiko tavo kodų bazę ir užduočių istoriją tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, be jokių mokesčių už užduotį, viršijančių tai, ką apmokestina tavo LLM tiekėjas.
Pagrindinės OpenHands savybės
Autonominis kodo vykdymas
Skaito failus, rašo kodą, vykdo komandas ir iteratyviai testuoja išvestį – visa tai izoliuotoje konteinerio smėlio dėžėje kiekvienos sesijos metu.
Kelių tiekėjų LLM palaikymas
Naudokite savo API raktą, skirtą „OpenAI“, „Anthropic“, „Google“ arba bet kokiam su „OpenAI“ suderinamam galiniam taškui, naudodami integruotą „LiteLLM“ integraciją.
Naršymas internete ir paieška
Naršyk dokumentaciją, ieškok internete ir gauk realaus laiko duomenis, vykdydamas daugiapakopes tyrimų ir įgyvendinimo užduotis.
GitHub integracija
Autentifikuokis su GitHub, kad agentas galėtų skaityti saugyklas, kurti šakas, įrašyti pakeitimus ir autonomiškai atidaryti „pull“ užklausas.
Workspace failo prieiga
Prijunk savo projekto katalogą, kad agentas skaitytų ir modifikuotų tavo tikruosius šaltinio failus kiekvienos kodavimo sesijos metu.
Sesijos tęstinumas
Pokalbių istorija ir agento atmintis išlieka per sesijas, todėl ilgai trunkantis darbas gali būti tęsiamas tiksliai nuo ten, kur buvo baigtas.
Kodėl verta naudoti OpenHands Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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