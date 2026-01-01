Įdiek Photofield vienu spustelėjimu.
Greita, savo serveryje talpinama nuotraukų galerija, atvaizduojanti tūkstančius nuotraukų sklandžioje, priartinamoje laiko juostoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Photofield
„Photofield“ yra atvirojo kodo, vieno vykdomojo failo nuotraukų galerija, sukurta siekiant vieno tikslo: greičio. Užuot skirsčius nuotraukas į mažas miniatiūras, ji vienu metu atvaizduoja tūkstančius vaizdų nuolatinėje, priartinamoje drobėje, palaipsniui įkeldama didesnės raiškos plyteles, kai tu slenki ir didini/mažini. Rezultatas labiau primena darbalaukio vaizdų peržiūros programą nei tipinę internetinę galeriją.
Savarankiškai talpinant „Photofield“ tavo VPS serveryje, originalios nuotraukos ir jų EXIF metaduomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne SaaS nuotraukų paslaugoje. Šaltinio katalogas prijungtas tik skaitymui, todėl galerija niekada negali modifikuoti ar ištrinti originalų, todėl tai yra saugi, neinvazinė sąsaja esamam archyvui, sinchronizuotam per rsync, SCP ar Syncthing.
Pagrindinės Photofield savybės
Priartinama laiko juosta
Naršyk ir keisk mastelį per dešimtis tūkstančių nuotraukų vienoje vientisoje drobėje, naudojant kelių raiškų plytelių srautinį perdavimą.
Vieno dvejetainio failo diegimas
Vienas Go dvejetainis failas įterpia vartotojo sąsają, geolokacijos duomenų bazę ir indeksuotoją, todėl konteineris paleidžiamas per kelias sekundes be jokios išorinės duomenų bazės paslaugos.
Tik skaitoma biblioteka
Nuotraukų katalogas yra prijungtas tik skaitymui, todėl galerija niekada negali modifikuoti, pervadinti ar ištrinti originalių failų indeksavimo metu.
Vietinis atvirkštinis geokodavimas
Pridėtinė geolokacijos duomenų bazė konvertuoja EXIF GPS koordinates į vietovardžius visiškai neprisijungus, be jokių trečiųjų šalių žemėlapių API iškvietimų.
Greitas indeksavimas
Indeksuotojas nuskaito naujas nuotraukas tūkstančiais failų per sekundę SSD diskuose ir palaipsniui atnaujina galeriją, neblokuodamas naršymo.
Neprivaloma DI paieška
Prijunk išorinį Photofield AI serverį, kad įjungtum semantinę vaizdų paiešką ir veidų aptikimą visoje kolekcijoje.
Kodėl verta naudoti Photofield Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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