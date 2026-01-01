Iki 69 % nuolaida Photofield

Įdiek Photofield vienu spustelėjimu.

Greita, savo serveryje talpinama nuotraukų galerija, atvaizduojanti tūkstančius nuotraukų sklandžioje, priartinamoje laiko juostoje.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Photofield vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Photofield

„Photofield“ yra atvirojo kodo, vieno vykdomojo failo nuotraukų galerija, sukurta siekiant vieno tikslo: greičio. Užuot skirsčius nuotraukas į mažas miniatiūras, ji vienu metu atvaizduoja tūkstančius vaizdų nuolatinėje, priartinamoje drobėje, palaipsniui įkeldama didesnės raiškos plyteles, kai tu slenki ir didini/mažini. Rezultatas labiau primena darbalaukio vaizdų peržiūros programą nei tipinę internetinę galeriją.

Savarankiškai talpinant „Photofield“ tavo VPS serveryje, originalios nuotraukos ir jų EXIF metaduomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne SaaS nuotraukų paslaugoje. Šaltinio katalogas prijungtas tik skaitymui, todėl galerija niekada negali modifikuoti ar ištrinti originalų, todėl tai yra saugi, neinvazinė sąsaja esamam archyvui, sinchronizuotam per rsync, SCP ar Syncthing.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Photofield savybės

Priartinama laiko juosta

Naršyk ir keisk mastelį per dešimtis tūkstančių nuotraukų vienoje vientisoje drobėje, naudojant kelių raiškų plytelių srautinį perdavimą.

Vieno dvejetainio failo diegimas

Vienas Go dvejetainis failas įterpia vartotojo sąsają, geolokacijos duomenų bazę ir indeksuotoją, todėl konteineris paleidžiamas per kelias sekundes be jokios išorinės duomenų bazės paslaugos.

Tik skaitoma biblioteka

Nuotraukų katalogas yra prijungtas tik skaitymui, todėl galerija niekada negali modifikuoti, pervadinti ar ištrinti originalių failų indeksavimo metu.

Vietinis atvirkštinis geokodavimas

Pridėtinė geolokacijos duomenų bazė konvertuoja EXIF GPS koordinates į vietovardžius visiškai neprisijungus, be jokių trečiųjų šalių žemėlapių API iškvietimų.

Greitas indeksavimas

Indeksuotojas nuskaito naujas nuotraukas tūkstančiais failų per sekundę SSD diskuose ir palaipsniui atnaujina galeriją, neblokuodamas naršymo.

Neprivaloma DI paieška

Prijunk išorinį Photofield AI serverį, kad įjungtum semantinę vaizdų paiešką ir veidų aptikimą visoje kolekcijoje.

Kodėl verta naudoti Photofield Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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