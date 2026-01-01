Įdiek Picsur vienu spustelėjimu.
Savitarnos nuotraukų talpinimo platforma su greitomis dalijimosi nuorodomis, formato konvertavimu ir galiojimo nustatymais – jokių reklamų, jokio sekimo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Picsur
Picsur yra lengva, savarankiškai talpinama vaizdų talpinimo platforma, skirta asmenims ir komandoms, norintiems visiškai kontroliuoti savo vaizdų dalijimosi infrastruktūrą. Įkelk nuotraukas, gauk momentines bendrinamas nuorodas ir nustatyk galiojimo laiką – visa tai be trečiųjų šalių paslaugų, kurios suspaudžia turinį, rodo skelbimus ar be įspėjimo ištrina failus.
Palaikoma PostgreSQL, užtikrinančia patikimą metaduomenų saugojimą, Picsur palaiko PNG, JPEG, GIF, WebP ir AVIF formatus su automatiniu formato konvertavimu ir optimizavimu. Jos REST API leidžia lengvai integruoti programinius vaizdų įkėlimus į esamus įrankius ir darbo eigas tavo VPS serveryje.
Pagrindinės Picsur savybės
Momentinės dalijimosi nuorodos
Įkelk nuotrauką ir iškart gauk švarią, tiesioginę nuorodą, paruoštą įklijuoti į pokalbius, dokumentus ar el. laiškus.
Formato konvertavimas
Automatiškai konvertuoja ir optimizuoja vaizdus tarp PNG, JPEG, GIF, WebP ir AVIF formatų efektyviam pristatymui žiniatinklyje.
Galiojimo valdikliai
Nustatyk konfigūruojamą galiojimo laiką bendrinamiems vaizdams, kad nuorodos automatiškai nustotų veikti po pasirinkto laikotarpio, užtikrinant saugų laikiną bendrinimą.
Daugelio naudotojų valdymas
Administratoriaus valdikliai ir naudotojų paskyros leidžia tau valdyti prieigą, saugyklos kvotas ir leidimus visoje komandoje ar organizacijoje.
REST API
Programinis įkėlimo ir valdymo API integruoja „Picsur“ su CI/CD konvejeriais, ekrano nuotraukų įrankiais ir kitomis automatizavimo darbo eigomis.
Kodėl verta naudoti Picsur Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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