Įdiek SnapOtter vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas vaizdų apdorojimo paketas su daugiau nei 55 įrankiais, vietinėmis DI funkcijomis ir partijos apdorojimo gijomis – vaizdai niekada nepalieka tavo serverio.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SnapOtter
„SnapOtter“ yra savarankiškai talpinama vaizdų apdorojimo platforma, kuri sujungia išsamų redagavimo įrankių rinkinį — keisti dydį, apkarpyti, suspausti, konvertuoti, uždėti vandenženklį ir dar daugiau — su vietinėmis dirbtinio intelekto galimybėmis, įskaitant fono pašalinimą, vaizdo raiškos didinimą, OCR ir nuotraukų atkūrimą. Visas apdorojimas vykdomas jūsų serveryje naudojant CPU arba GPU, todėl originalūs failai ir rezultatai niekada nekeliauja per išorines paslaugas.
Palaikydama daugiau nei 55 įvesties formatus, įskaitant 23 RAW kameros formatus ir 14 išvesties formatų, „SnapOtter“ apdoroja viską – nuo greito vieno vaizdo redagavimo iki sudėtingų partijos darbo eigų, sukurtų naudojant vizualinį konvejerio kūrimo įrankį. REST API su interaktyvia „Swagger“ dokumentacija leidžia lengvai integruoti vaizdų apdorojimą į bet kurią programą ar automatizavimą.
Pagrindinės SnapOtter savybės
55+ formatų palaikymas
Apdoroja JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 kamerų RAW formatus ir dar daugiau – konvertuoja tarp bet kurio palaikomo formato viena operacija.
Vietinis DI apdorojimas
Fono pašalinimas, vaizdo didinimas, OCR, veido patobulinimas ir nuotraukų atkūrimas veikia visiškai tavo VPS procesoriuje arba GPU — jokių išorinių API iškvietimų ar duomenų bendrinimo.
Vizualinis konvejerio rengyklė
Sujunkite kelias vaizdų operacijas į daugkartinio naudojimo srautus masiniam apdorojimui, kad pasikartojantys darbo procesai veiktų automatiškai, nereikalaujant rankinių veiksmų kiekvieną kartą.
REST API su dokumentais
Kiekvieną įrankį galima pasiekti per dokumentuotą REST API su interaktyvia „Swagger UI“ sąsaja adresu /api/docs, todėl lengva integruoti vaizdų apdorojimą į programas ir skriptus.
Paketinis apdorojimas
Įkelk ir transformuok visus vaizdų aplankus vienu veiksmu, pritaikyk tas pačias operacijas šimtams failų vienu metu.
Kodėl verta naudoti SnapOtter Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu