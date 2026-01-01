Įdiek PsiTransfer vienu paspaudimu.
Paprastas savarankiškai talpinamas failų bendrinimas su nuorodomis, kurių galiojimas baigiasi, apsauga slaptažodžiu ir atnaujinamais įkėlimais – nereikia jokių paskyrų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PsiTransfer
„PsiTransfer“ yra lengva, atvirojo kodo failų persiuntimo paslauga, skirta dalintis failais per pasibaigiančio galiojimo atsisiuntimo nuorodas – nereikia jokių paskyrų siuntėjams ar gavėjams. Failai yra suskirstyti į įkėlimo talpyklas su konfigūruojamais saugojimo laikotarpiais, kurie svyruoja nuo vienkartinio atsisiuntimo iki 8 savaičių galiojimo. Kiekviena talpykla gali būti pasirinktinai apsaugota slaptažodžiu su AES šifravimu, o gavėjai gali atsisiųsti viską kaip vieną zip arba tar.gz archyvą, nieko neįdiegę.
Savarankiškas „PsiTransfer“ talpinimas tavo VPS serveryje užtikrina failų persiuntimo privatumą: jokių dydžio apribojimų, taikomų debesies paslaugos, jokių failų metaduomenų, siunčiamų trečiosioms šalims, ir visišką saugojimo politikų bei saugyklos kontrolę. Pasirenkamas administratoriaus pultas leidžia stebėti aktyvius įkėlimus ir valdyti saugyklą iš vieno apsaugoto puslapio.
Pagrindinės PsiTransfer savybės
Pasibaigiančio galiojimo atsisiuntimo nuorodos
Nustatykite saugojimo laiką nuo vienkartinio atsisiuntimo iki 8 savaičių – failai ir jų nuorodos automatiškai išvalomi, kai baigiasi jų galiojimo laikas.
Nereikia paskyrų
Gavėjai atsisiunčia failus tiesiogiai iš bendrinamos nuorodos, nesiregistruodami ir neprisijungdami prie jokios paslaugos.
Slaptažodžiu apsaugoti kaupikliai
Apsaugok bet kokį įkėlimą AES šifruotais talpyklos slaptažodžiais, kad tik numatyti gavėjai galėtų pasiekti bendrinamus failus.
Atnaujinami įkėlimai
Didelių failų įkėlimai automatiškai atnaujinami po tinklo sutrikimų, naudojant tus.io protokolą, taip užkertant kelią nepavykusiems perkėlimams esant lėtiems ryšiams.
Masinis atsisiuntimo archyvas
Gavėjai gali atsisiųsti visus failus iš talpyklos kaip vieną zip arba tar.gz archyvą vienu paspaudimu, neatsisiunčiant failų po vieną.
Administratoriaus valdymo skydelis
Stebėk visus aktyvius kaupiklius, peržiūrėk saugyklos naudojimą ir ištrink įkėlimus iš slaptažodžiu apsaugoto administratoriaus skydelio adresu /admin.
Kodėl verta naudoti PsiTransfer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių