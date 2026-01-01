Įdiek PufferPanel vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žaidimų serverių valdymo pultas su žiniatinklio sąsaja, skirtas Minecraft, Factorio, Rust ir daugeliui kitų žaidimų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PufferPanel
PufferPanel yra nemokamas, atvirojo kodo internetu valdomas žaidimų serverių valdymo skydas, kuris leidžia tau kurti, konfigūruoti ir valdyti dedikuotus žaidimų serverius iš vienos sąsajos. Jis palaiko platų žaidimų asortimentą iš karto – įskaitant Minecraft, Factorio, Rust, ARK ir Source engine žaidimus – ir naudoja šablonus, kad galėtum greitai sukurti naujų tipų serverius, neliesdamas komandų eilutės.
Savarankiškai talpinant PufferPanel savo VPS, suteikiama tau visiška kontrolė virš tavo žaidimų serverių, žaidėjų duomenų ir modifikavimo nustatymų, su integruotomis vartotojų rolėmis, SFTP prieiga ir tiesiogine konsolės išvestimi. Tai yra lengva alternatyva komerciniams valdymo skydams ir natūraliai dera su vieno VPS žaidimų bendruomene.
Pagrindinės PufferPanel savybės
Daugelio žaidimų palaikymas
Integruoti šablonai, skirti Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source variklio žaidimams ir daugeliui kitų, su galimybe pridėti pasirinktinius šablonus.
Žiniatinklio konsolė
Valdyk kiekvieną žaidimų serverį per tvarkingą žiniatinklio sąsają su tiesiogine konsolės išvestimi, paleidimo/sustabdymo valdikliais ir realaus laiko resursų naudojimo statistika.
Vartotojų vaidmenys ir leidimai
Suteik ribotą prieigą draugams, moderatoriams ar administratoriams, kad keli žmonės galėtų padėti valdyti serverius, nepasidalindami pagrindine paskyra.
SFTP failo prieiga
Integruotas SFTP serveris leidžia vartotojams įkelti modifikacijas, pasaulius ir konfigūracijos failus tiesiai į savo žaidimų serverius.
Suplanuotos užduotys
Automatizuok perkrovimus, atsargines kopijas ir kitas pasikartojančias užduotis kiekvienam serveriui, naudodamas integruotą užduočių planuoklį.
OAuth2 API
OAuth2 apsaugota REST API leidžia išoriniams įrankiams, robotams ir valdymo pultams integruotis su tavo žaidimų serverių parku.
Kodėl verta naudoti PufferPanel Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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