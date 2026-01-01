Iki 69 % nuolaida PufferPanel

Įdiek PufferPanel vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo žaidimų serverių valdymo pultas su žiniatinklio sąsaja, skirtas Minecraft, Factorio, Rust ir daugeliui kitų žaidimų.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek PufferPanel vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su PufferPanel

PufferPanel yra nemokamas, atvirojo kodo internetu valdomas žaidimų serverių valdymo skydas, kuris leidžia tau kurti, konfigūruoti ir valdyti dedikuotus žaidimų serverius iš vienos sąsajos. Jis palaiko platų žaidimų asortimentą iš karto – įskaitant Minecraft, Factorio, Rust, ARK ir Source engine žaidimus – ir naudoja šablonus, kad galėtum greitai sukurti naujų tipų serverius, neliesdamas komandų eilutės.

Savarankiškai talpinant PufferPanel savo VPS, suteikiama tau visiška kontrolė virš tavo žaidimų serverių, žaidėjų duomenų ir modifikavimo nustatymų, su integruotomis vartotojų rolėmis, SFTP prieiga ir tiesiogine konsolės išvestimi. Tai yra lengva alternatyva komerciniams valdymo skydams ir natūraliai dera su vieno VPS žaidimų bendruomene.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės PufferPanel savybės

Daugelio žaidimų palaikymas

Integruoti šablonai, skirti Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source variklio žaidimams ir daugeliui kitų, su galimybe pridėti pasirinktinius šablonus.

Žiniatinklio konsolė

Valdyk kiekvieną žaidimų serverį per tvarkingą žiniatinklio sąsają su tiesiogine konsolės išvestimi, paleidimo/sustabdymo valdikliais ir realaus laiko resursų naudojimo statistika.

Vartotojų vaidmenys ir leidimai

Suteik ribotą prieigą draugams, moderatoriams ar administratoriams, kad keli žmonės galėtų padėti valdyti serverius, nepasidalindami pagrindine paskyra.

SFTP failo prieiga

Integruotas SFTP serveris leidžia vartotojams įkelti modifikacijas, pasaulius ir konfigūracijos failus tiesiai į savo žaidimų serverius.

Suplanuotos užduotys

Automatizuok perkrovimus, atsargines kopijas ir kitas pasikartojančias užduotis kiekvienam serveriui, naudodamas integruotą užduočių planuoklį.

OAuth2 API

OAuth2 apsaugota REST API leidžia išoriniams įrankiams, robotams ir valdymo pultams integruotis su tavo žaidimų serverių parku.

Kodėl verta naudoti PufferPanel Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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