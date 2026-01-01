Įdiek Kotaemon vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dokumentų klausimų ir atsakymų pokalbių robotas, skirtas bendrauti su tavo failais, naudojant bet kurį LLM teikėją.
Rinkis VPS planą Kotaemon
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kotaemon
„Kotaemon“ yra švarus, pritaikomas RAG pagrindu veikiantis dokumentų klausimų ir atsakymų įrankis, kuris jungiasi prie tavo pasirinkto LLM – nuo „OpenAI“ ir „Azure“ iki savarankiškai talpinamos „Ollama“ instancijos. Įkelk PDF, „Word“ dokumentus, skaičiuokles ir paveikslėlius, tada užduok klausimus ir gauk atsakymus, pagrįstus tiksliomis citatomis iš šaltinio medžiagos.
Skirtingai nei debesų pagrindu veikiančios dokumentų AI paslaugos, savarankiškai talpinamas „Kotaemon“ saugo tavo failus privačius tavo paties VPS. Visas šablono atvaizdo variantas prideda „Tesseract OCR“, „LibreOffice“ formato analizavimą ir daugiamodį dokumentų tvarkymą, todėl jis tinka nuskaitytiems PDF, „Office“ failams ir dokumentams su daug paveikslėlių.
Pagrindinės Kotaemon savybės
Multi-LLM palaikymas
Prisijunk prie OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral arba prie bet kokio Ollama talpinamo vietinio modelio, nemigruodamas savo dokumentų ar pokalbių istorijos.
Citatomis pagrįsti atsakymai
Kiekvienas atsakymas nukreipia į tikslius fragmentus tavo šaltinio dokumentuose, kad galėtum patikrinti teiginius ir tiesiogiai sekti informaciją.
OCR ir „Office“ dokumentų analizavimas
„Tesseract OCR“, „LibreOffice“ ir „ffmpeg“ yra integruoti, kad galėtų apdoroti nuskaitytus PDF, „Word“ ir „PowerPoint“ failus bei vaizdais pagrįstus dokumentus natūraliai.
GraphRAG paieška
Pasirenkamos GraphRAG ir LightRAG posistemės pagerina paieškos tikslumą dideliems arba tankiai susijusiems dokumentų rinkiniams.
Daugiavartotojų prieiga
Integruotas naudotojų valdymas leidžia komandos nariams tvarkyti privačias dokumentų kolekcijas viename bendrame diegime.
Kodėl verta naudoti Kotaemon Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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