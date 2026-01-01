Įdiek Gonic vienu spustelėjimu.
Lengvas, savo serveryje talpinamas muzikos transliavimo serveris su visišku Subsonic API suderinamumu bet kuriam Subsonic klientui.
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Ką gali kurti su Gonic
„Gonic“ yra nemokamas ir atvirojo kodo „Subsonic“ serveris, parašytas „Go“ kalba. Jis suteikia tau asmeninę muzikos transliavimo paslaugą, kuri veikia su dešimtimis populiarių su „Subsonic“ suderinamų klientų – „Symfonium“, „Amperfy“, „Dsub“, „Strawberry“ ir kitais – todėl gali klausytis savo bibliotekos iš bet kurio įrenginio.
Sukurtas efektyvumui, „Gonic“ tvarko dešimčių tūkstančių takelių bibliotekas, nereikalaudamas specialaus duomenų bazės serverio. Jis palaiko garso perkodavimą realiuoju laiku, tinklalaidžių valdymą, „scrobbling“ į „Last.fm“ ir „ListenBrainz“ bei kelių vartotojų prieigą su individualiais vartotojo nustatymais. Jis patogiai veikia ant mažos galios techninės įrangos, tokios kaip „Raspberry Pi“.
Pagrindinės Gonic savybės
Suderinamas su „Subsonic API“
Veikia iškart su visais pagrindiniais „Subsonic“ ir „OpenSubsonic“ klientais, suteikdamas tau platų mobiliųjų ir stalinių programėlių pasirinkimą.
Dinaminis perkodavimas
Konvertuoja garsą į bet kokį palaikomą formatą realiuoju laiku, kad klientai galėtų prašyti bitreito ir kodeko, tinkančio jų ryšiui.
„Scrobbling“ palaikymas
Automatiškai siunčia įrašus į Last.fm ir ListenBrainz, kad tavo klausymosi istorija išliktų tiksli visuose klientuose.
Tinklalaidžių valdymas
Prenumeruok tinklalaidžių kanalus ir valdyk epizodų atsisiuntimus tiesiogiai iš serverio, visą garso medžiagą laikydamas vienoje vietoje.
Kelių naudotojų prieiga
Sukurk atskiras paskyras su individualiais perkodavimo profiliais ir prieigos valdymu, skirtas dalintis su šeima ar komanda.
Kodėl verta naudoti Gonic Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
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Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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