Įdiek CyberChef vienu spustelėjimu
GCHQ „Cyber Swiss Army Knife“ su daugiau nei 300 operacijų, skirtų kodavimui, šifravimui ir duomenų analizei naršyklėje.
Rinkis VPS planą CyberChef
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su CyberChef
CyberChef yra galingas, web duomenų manipuliavimo įrankis, sukurtas GCHQ, siūlantis daugiau nei 300 integruotų operacijų šifravimui, kodavimui, kompresijai, maišos funkcijoms ir duomenų formato konvertavimui – visa tai per intuityvią „drag-and-drop“ sąsają. Unikali receptų sistema leidžia sujungti kelias operacijas į daugkartinio naudojimo, bendrinamas darbo eigas, o funkcija „Magija“ automatiškai aptinka kodavimo tipus, kad pagreitintų analizę.
Kadangi CyberChef viską apdoroja kliento pusėje tavo naršyklėje, jautrūs duomenys niekada nepalieka tavo įrenginio. Savarankiškai talpinant savo egzempliorių VPS serveryje užtikrinama, kad jis visada bus prieinamas tavo komandai, pasiekiamas tik tavo infrastruktūroje ir nepriklausomas nuo viešai talpinamų versijų – tai itin svarbu saugumo operacijoms ir incidentų valdymo darbo eigoms, kurios apdoroja konfidencialius duomenis.
Pagrindinės CyberChef savybės
300+ integruotų operacijų
Apima Base64, AES, SHA maišos funkcijas, regex, IP analizavimą, kompresiją ir dešimtis kitų duomenų transformavimo operacijų, nerašant jokio kodo.
Receptų grandinė
Sujunkite kelias operacijas į daugkartinio naudojimo receptus, kuriuos galima išsaugoti ir bendrinti naudojant URL, taip sudarant galimybę pakartotinai naudoti ir dokumentuoti duomenų transformavimo darbo eigas.
Apdorojimas kliento pusėje
Visos operacijos vykdomos tik naršyklėje — duomenys niekada nepalieka tavo įrenginio, todėl tai saugu atliekant jautrius saugumo tyrimus ir konfidencialią analizę.
Maginis automatinis aptikimas
Magijos operacija automatiškai identifikuoja nežinomas kodavimo schemas ir pasiūlo tinkamas operacijas joms iššifruoti, pagreitindama rūšiavimą ir analizę.
Lūžio taško derinimas
Žingsnis po žingsnio peržiūrėkite receptus, naudodami lūžio taškus, kad patikrintumėte tarpines duomenų būsenas ir pašalintumėte sudėtingų daugiapakopių transformacijos konvejerių triktis.
Kodėl verta naudoti CyberChef Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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