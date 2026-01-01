Įdiekite LibreBooking vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo išteklių planavimo ir rezervavimo sistema kambariams, įrangai ir bendrai naudojamam organizacijos turtui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LibreBooking
LibreBooking yra bendruomenės palaikoma „Booked Scheduler“ atšaka, kuri bet kurią interneto naršyklę paverčia savitarnos rezervavimo sistema patalpoms, transporto priemonėms, laboratorinei įrangai, sporto įrenginiams ar bet kokiems kitiems bendriems ištekliams. Kalendoriaus stiliaus prieinamumo rodiniai, pasikartojantys užsakymai, patvirtinimo darbo eigos ir kvotos leidžia organizacijoms pakeisti skaičiuokles ir bendrinamas pašto dėžutes struktūrizuota užsakymų sistema.
Savidiegus LibreBooking savo VPS serveryje, rezervavimo duomenys, narių kontaktiniai duomenys ir naudojimo istorija lieka visiškai tavo kontrolėje, be mokesčių už vartotoją ir nepriklausant nuo trečiųjų šalių SaaS kalendorių. Pridėta MariaDB duomenų bazė išsaugo kiekvieną rezervaciją, grupę ir priedų apibrėžimą po perkrovimų.
Pagrindinės LibreBooking savybės
Išteklių rezervacijos
Rezervuok kambarius, įrangą ir bendrai naudojamą turtą naudodamasis kalendoriaus tipo rodiniais su dienos, savaitės ir mėnesio išdėstymais.
Periodiniai užsakymai
Suplanuok kasdienes, savaitines ar mėnesines pasikartojančias rezervacijas su konfliktų aptikimu ir pabaigos datos valdymu.
Tvirtinimo eigos
Reikalauti, kad rezervacijas patvirtintų išteklių administratoriai prieš joms įsigaliojant, su el. pašto pranešimais kiekviename žingsnyje.
Grupės ir leidimai
Priskirk vartotojus grupėms, suteik prieigą prie kiekvieno ištekliaus ir nustatyk rezervavimo kvotas, kad didelės paklausos ištekliai būtų paskirstyti sąžiningai.
Priedai ir papildymai
Pridėkite riboto kiekio priedus, tokius kaip projektoriai ar mikrofonai, prie rezervacijų, kad atsargos liktų sinchronizuotos.
REST API ir ataskaitos
Integruokis su išorinėmis sistemomis naudodamas REST API ir gauk naudojimo ataskaitas, kad galėtum planuoti pajėgumus.
Kodėl verta naudoti LibreBooking Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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