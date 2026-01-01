Įdiek OpenCloud vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo failų sinchronizavimo, dalijimosi ir bendradarbiavimo platforma – nepriklausoma alternatyva „Nextcloud“ ir „Google Drive“.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenCloud
OpenCloud yra moderni atvirojo kodo platforma, skirta failų sinchronizavimui, dalijimuisi ir komandiniam bendradarbiavimui. Sukurta naudojant Go siekiant našumo ir minimalaus išteklių naudojimo, ji suteikia privačios Cloud saugyklos patirtį, nepriklausant nuo trečiųjų šalių paslaugų ar tiekėjo infrastruktūros. Skirtingai nei senesni failų sinchronizavimo sprendimai, OpenCloud turi integruotą tapatybės teikėją, todėl veikia kaip vienas konteineris, nereikalaujant išorinės duomenų bazės ar LDAP serverio.
Savarankiškai talpinant OpenCloud savo VPS, tu įgyji visišką kontrolę savo failams ir bendradarbiavimo duomenims. Dokumentai, nuotraukos, bendrinami aplankai ir vartotojų paskyros visi lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje – be platformos nustatytų saugyklos apribojimų ir be prenumeratos, susietos su tavo duomenų prieiga.
Pagrindinės OpenCloud savybės
Vieno konteinerio diegimas
Integruotas tapatybės valdymas reiškia, kad „OpenCloud“ diegiamas kaip vienas konteineris, nereikalaujant išorinės duomenų bazės ar LDAP serverio.
Failų sinchronizavimas ir bendrinimas
Sinchronizuokite failus staliniuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose, ir bendrinkite aplankus arba atskirus failus su detaliomis leidimų kontrolėmis.
WebDAV ir CalDAV prieiga
Prijunk savo saugyklą kaip tinklo diską per WebDAV ir valdyk kalendorius bei kontaktus per CalDAV ir CardDAV protokolus.
Staliniai ir mobilieji klientai
Oficialūs sinchronizavimo klientai, skirti Windows, macOS, Linux, iOS ir Android, užtikrina, kad failai būtų pasiekiami visuose tavo įrenginiuose.
Collabora Office integracija
Pridėkite „Collabora Online“, kad galėtumėte naršyklėje redaguoti dokumentus, skaičiuokles ir pristatymus, nepalikdami savo failų tvarkyklės.
Detalizuotos slaptažodžių politikos
Užtikrinkite minimalų ilgį, simbolių klasių reikalavimus ir užblokuotų slaptažodžių sąrašą, siekiant atitikti organizacijos saugumo standartus.
Kodėl verta naudoti OpenCloud Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių