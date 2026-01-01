Iki 69 % nuolaida Trino

Įdiek Trino vienu spustelėjimu.

Greitas paskirstytas SQL užklausų variklis, skirtas vykdyti federuotą analizę duomenų ežeruose, saugyklose ir operacinėse duomenų bazėse.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Trino vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Trino

Trino yra didelio našumo paskirstytasis SQL užklausų variklis, iš pradžių sukurtas „Facebook“ kaip „Presto“, o dabar prižiūrimas „Trino Software Foundation“. Jis leidžia analitikams ir inžinieriams vykdyti interaktyvias ANSI SQL užklausas per įvairius duomenų šaltinius – objektų saugyklas, reliacines duomenų bazes, pranešimų tarpininkų sistemas ir paieškos indeksus – sujungiant ir apibendrinant juos taip, tarsi jie būtų vienoje duomenų saugykloje, be ETL ar duomenų perkėlimo.

Savarankiškas „Trino“ talpinimas jūsų VPS suteikia duomenų komandoms federuotą užklausų sluoksnį, kurį jos visiškai kontroliuoja, be mokesčių už užklausą ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Pridėta žiniatinklio vartotojo sąsaja (UI) rodo vykdomas užklausas, darbuotojų apkrovą ir vykdymo planus, kad operatoriai galėtų derinti našumą ir optimizuoti klasterio išteklius tiesiai iš naršyklės.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Trino savybės

Federuotos SQL užklausos

Prijunkite dešimtis duomenų šaltinių naudodami prijungiamąsias jungtis ir sujunkite juos vienoje ANSI SQL užklausoje be duomenų paruošimo ar ETL.

Masinis lygiagretusis variklis

Vektorizuotas vykdymas atmintyje ir adaptyvus užklausų planavimas užtikrina interaktyvią delsą terabaitų dydžio duomenų ežeruose ir saugyklose.

Turtingas jungčių katalogas

Oficialios jungtys, skirtos Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra ir dar daugiau.

Integruota interneto konsolė

Naršyklės sąsaja rodo vykdomas ir užbaigtas užklausas, darbo mazgų būklę, metriką pagal etapus ir vykdymo planus, skirtus greitam našumo derinimui.

ANSI SQL su plėtiniais

Visas standartinis SQL su langų funkcijomis, šoniniais sujungimais, masyvais, žemėlapiais, JSON, geografinės erdvės tipais ir vartotojo apibrėžtomis funkcijomis.

JDBC, ODBC ir Python

Prijungiami tvarkyklės ir klientai jungia BI įrankius, tokius kaip „Tableau“, „Superset“ ir „Metabase“, taip pat duomenų mokslo sąsiuvinius ir ETL srautus.

Kodėl verta naudoti Trino Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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