Įdiek Trino vienu spustelėjimu.
Greitas paskirstytas SQL užklausų variklis, skirtas vykdyti federuotą analizę duomenų ežeruose, saugyklose ir operacinėse duomenų bazėse.
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Ką gali kurti su Trino
Trino yra didelio našumo paskirstytasis SQL užklausų variklis, iš pradžių sukurtas „Facebook“ kaip „Presto“, o dabar prižiūrimas „Trino Software Foundation“. Jis leidžia analitikams ir inžinieriams vykdyti interaktyvias ANSI SQL užklausas per įvairius duomenų šaltinius – objektų saugyklas, reliacines duomenų bazes, pranešimų tarpininkų sistemas ir paieškos indeksus – sujungiant ir apibendrinant juos taip, tarsi jie būtų vienoje duomenų saugykloje, be ETL ar duomenų perkėlimo.
Savarankiškas „Trino“ talpinimas jūsų VPS suteikia duomenų komandoms federuotą užklausų sluoksnį, kurį jos visiškai kontroliuoja, be mokesčių už užklausą ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Pridėta žiniatinklio vartotojo sąsaja (UI) rodo vykdomas užklausas, darbuotojų apkrovą ir vykdymo planus, kad operatoriai galėtų derinti našumą ir optimizuoti klasterio išteklius tiesiai iš naršyklės.
Pagrindinės Trino savybės
Federuotos SQL užklausos
Prijunkite dešimtis duomenų šaltinių naudodami prijungiamąsias jungtis ir sujunkite juos vienoje ANSI SQL užklausoje be duomenų paruošimo ar ETL.
Masinis lygiagretusis variklis
Vektorizuotas vykdymas atmintyje ir adaptyvus užklausų planavimas užtikrina interaktyvią delsą terabaitų dydžio duomenų ežeruose ir saugyklose.
Turtingas jungčių katalogas
Oficialios jungtys, skirtos Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra ir dar daugiau.
Integruota interneto konsolė
Naršyklės sąsaja rodo vykdomas ir užbaigtas užklausas, darbo mazgų būklę, metriką pagal etapus ir vykdymo planus, skirtus greitam našumo derinimui.
ANSI SQL su plėtiniais
Visas standartinis SQL su langų funkcijomis, šoniniais sujungimais, masyvais, žemėlapiais, JSON, geografinės erdvės tipais ir vartotojo apibrėžtomis funkcijomis.
JDBC, ODBC ir Python
Prijungiami tvarkyklės ir klientai jungia BI įrankius, tokius kaip „Tableau“, „Superset“ ir „Metabase“, taip pat duomenų mokslo sąsiuvinius ir ETL srautus.
Kodėl verta naudoti Trino Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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