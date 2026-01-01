Įdiek Sonarr vienu spustelėjimu.
Automatinė TV serialų kolekcijos tvarkymo programa, kuri stebi, atsisiunčia, pervadina ir organizuoja serijas iš Usenet ir torrentų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Sonarr
Sonarr yra išsami TV laidų kolekcijos tvarkyklė ir asmeninis vaizdo įrašymo įrenginys, skirtas Usenet ir BitTorrent naudotojams. Jis stebi RSS srautus, ieškodamas naujų epizodų išleidimų, automatiškai juos atsisiunčia per tavo pasirinktą atsisiuntimo klientą ir sutvarko gautus failus su nuosekliu pavadinimu – visa tai be rankinio įsikišimo. Kaip pagrindinis „arr suite“ narys, Sonarr sklandžiai integruojasi su Radarr, Prowlarr ir medijos serveriais, tokiais kaip Plex ir Jellyfin.
Įdiegus Sonarr tavo VPS serveryje, jis veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, pagaudamas naujus leidimus tą pačią akimirką, kai jie pasirodo, net kai tavo namų kompiuteris yra išjungtas. Nuolatinė saugykla apsaugo tavo bibliotekos konfigūracijas ir kokybės profilius, o REST API leidžia integruotis su užklausų valdymo įrankiais, kad būtų sukurta visiškai automatizuota namų medijos ekosistema.
Pagrindinės Sonarr savybės
Automatinis epizodo stebėjimas
Stebi būsimas serijas per RSS kanalus ir automatiškai jas atsisiunčia, kai tik pasirodo nauji leidimai.
Kokybės profilio valdymas
Nustatyk pageidaujamas raiškas, kodekus ir failų dydžius kiekvienam serialui ir leisk Sonarr automatiškai atnaujinti į geresnius leidimus, kai jie pasirodo.
Atsisiųsti kliento integraciją
Jungiasi prie qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet ir dar daugiau – palaikydamas tiek torentų, tiek Usenet darbo eigas iš vienos sąsajos.
Medijos serverio sinchronizavimas
Automatiškai atnaujina Plex, Jellyfin, Emby ir Kodi bibliotekas po kiekvieno atsisiuntimo, todėl tavo medijos serveris visada bus atnaujintas be rankinio atnaujinimo.
Sezono paketo tvarkymas
Išmaniai apdoroja sezoninių paketų atsisiuntimus, išskirdamas atskiras serijas ir priskirdamas jas stebimiems serialų įrašams.
Kodėl verta naudoti Sonarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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