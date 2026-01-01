Įdiek Docker Registry vienu spustelėjimu.
Oficiali privati saugykla, skirta saugoti, platinti ir valdyti „Docker“ konteinerių atvaizdus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Docker Registry
„Docker Registry“ yra oficiali, atvirojo kodo saugojimo ir platinimo sistema, skirta „Docker“ atvaizdams. Turint savo registrą, tavo komandai suteikiama privati, didelio našumo saugykla konteinerių atvaizdams – leidžianti nuosavą programos kodą laikyti atokiau nuo viešųjų centrų ir užtikrinanti greitą bei patikimą atvaizdų atsisiuntimą tavo CI/CD procesams ir gamybos diegimams.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad atvaizdų duomenys niekada nepalieka tavo infrastruktūros, o tai supaprastina atitiktį duomenų valdymo politikoms ir pašalina priklausomybę nuo išorinių paslaugų. Tu kontroliuoji prieigą, saugojimo politikas ir saugyklos talpą – be mokesčių už atvaizdą ar pralaidumo apribojimų, nustatytų talpinamų registrų teikėjų.
Pagrindinės Docker Registry savybės
Privati paveikslėlių saugykla
Saugok nuosavus konteinerių atvaizdus saugiai savo infrastruktūroje, kad jautrus kodas būtų atokiau nuo viešųjų registrų.
CI/CD integracija
Standartinė „Docker“ push ir pull API užtikrina suderinamumą su kiekvienu kūrimo įrankiu, konvejeriu ir orkestravimo platforma.
Webhook palaikymas
Automatiškai paleidžiami tolimesni konvejerio etapai, kaskart, kai naujas atvaizdas įkeliamas į registrą.
Ilgalaikė sluoksnio talpykla
Bendras sluoksnių saugojimas visuose atvaizduose drastiškai sumažina disko naudojimą ir pagreitina atvaizdų paskirstymą jūsų komandoje.
Kodėl verta naudoti Docker Registry Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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