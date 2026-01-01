Įdiek FlexGet vienu spustelėjimu.
Galingas automatizavimo įrankis medijos atsisiuntimui ir tvarkymui iš RSS srautų, torentų svetainių ir dar daugiau.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FlexGet
„FlexGet“ yra daugiafunkcis automatizavimo įrankis, skirtas turiniui iš RSS, torentų svetainių, „Usenet“ indeksuotojų ir daugybės kitų šaltinių. Jis surenka serialų ir filmų metaduomenis, filtruoja leidimus pagal tavo kokybės taisykles, pašalina dublikatus iš tavo esamos bibliotekos ir perduoda atitinkančius atsisiuntimus torentų klientams, „Usenet“ atsisiuntimo programoms ar papildomo apdorojimo scenarijams – visa tai valdoma iš vienos deklaratyvios YAML konfigūracijos.
Savo serveryje (VPS) įdiegus „FlexGet“, tavo automatizavimas veikia nuolat, todėl srautai niekada nepraleidžia naujų leidimų. Jis jungiasi prie „Sonarr“, „Radarr“, „qBittorrent“, „SABnzbd“ ir platesnės medijos serverio ekosistemos kaip planavimo „klijai“, kurie užtikrina, kad viskas būtų aprūpinta.
Pagrindinės FlexGet savybės
YAML valdomas automatizavimas
Apibrėžk kiekvieną srautą, filtrą, transformaciją ir atsisiuntimo tikslą viename konfigūracijos faile – tai palengvina versijų valdymą ir replikavimą tarp instancijų.
Šimtai integracijų
Integruoti įskiepiai torentų svetainėms, RSS srautams, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet ir daugeliui kitų.
Serialų ir filmų atradimas
Stebi serialus ir filmus pas įvairius teikėjus, pašalina dublikatus iš tavo bibliotekos ir atsisiunčia tik tuos leidimus, kurie atitinka tavo kokybės ir kalbos taisykles.
Web UI ir REST API
Naršykite laukiančias užduotis, rankiniu būdu paleiskite vykdymus ir peržiūrėkite istoriją naršyklėje – arba automatizuokite viską naudodami JSON REST API.
Planavimas ir aktyvikliai
„Cron“ stiliaus tvarkaraščiai, failų sistemos trigeriai ir „webhook“ prieigos taškai užtikrina, kad užduotys veiktų automatiškai be rankinio įsikišimo.
Kodėl verta naudoti FlexGet Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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