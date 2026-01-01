Įdiek CVAT vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo interneto įrankis, skirtas didelės apimties vaizdų ir vaizdo įrašų anotavimui kompiuterinės regos komandoms.
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Ką gali kurti su CVAT
CVAT (kompiuterinės regos anotavimo įrankis) yra naršyklės pagrindu veikianti anotavimo platforma, sukurta specialiai vaizdų, vaizdo įrašų ir 3D taškų debesų žymėjimui, naudojamų kompiuterinės regos modeliams apmokyti. Skirtingai nei bendrosios paskirties žymėjimo programos, kiekviena funkcija pritaikyta ML inžinierių darbo eigai: pagrindinių kadrų interpoliacija vaizdo įrašams, pusiau automatinis segmentavimas, modeliu pagrįstas išankstinis žymėjimas ir peržiūros/kokybės užtikrinimo procesai paskirstytoms anotatorių komandoms.
Savarankiškai talpinant CVAT savo VPS serveryje, mokymo duomenų rinkiniai, neapdoroti vaizdai ir projekto metaduomenys lieka jūsų infrastruktūroje, užuot įkėlus jautrius duomenis į trečiosios šalies SaaS. Iš pradžių sukurtas „Intel“, o dabar prižiūrimas CVAT.ai, jis palaiko žymėjimo procesus tūkstančiuose kompiuterinės regos komandų visame pasaulyje.
Pagrindinės CVAT savybės
Vaizdo ir vaizdo įrašų žymėjimas
Apribojimo rėmeliai, daugiakampiai, laužtės, pagrindiniai taškai, kuboidai ir semantinės kaukės tiek statiniuose vaizduose, tiek vaizdo sekose su pagrindinių kadrų interpoliacija.
DI padedamas anotavimas
Interaktyvus segmentavimas, modeliu pagrįstas išankstinis žymėjimas ir sekimo palaikymas sumažina rankinių paspaudimų skaičių, tiesiogiai vykdant aptikimo ir SAM stiliaus modelius.
Komandos darbo eigos
Projektų, užduočių ir darbų hierarchija su anotuotojo, peržiūros specialisto ir vadovo vaidmenimis bei kokybės kontrolės ataskaitomis paskirstytoms žymėjimo komandoms.
Atviri duomenų rinkinių formatai
Importuok ir eksportuok COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images ir tuziną kitų duomenų rinkinių formatų iš karto.
Kokybė ir sutarimas
Integruotos kokybės ataskaitos, palyginimas su etaloniniais duomenimis ir sutarimo užduotys aptinka anotacijų nukrypimus, kol neteisingos žymės nepasiekia modelio apmokymo.
REST API ir SDK
Pilna REST API ir oficialus Python SDK bei CLI leidžia integruoti CVAT į esamus MLOps procesus ir automatizuoti duomenų rinkinių operacijas.
Kodėl verta naudoti CVAT Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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