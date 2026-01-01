Įdiek Sun-Panel vienu spustelėjimu.
Pritaikomas serverio ir NAS naršymo skydelis su tvarkingu pagrindiniu puslapiu ir programų paleidikliu, skirtas savarankiškiems talpintojams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Sun-Panel
„Sun-Panel“ yra lengvas, savarankiškai talpinamas pagrindinis puslapis ir naršymo skydelis, skirtas serveriams ir NAS įrenginiams. Jis suteikia tau vieną, gražiai sutvarkytą valdymo pultą, kuriame gali paleisti visas savo savarankiškai talpinamas paslaugas ir akimirksniu stebėti sistemos būseną. Sukurtas atsižvelgiant į paprastumą, „Sun-Panel“ nereikalauja išorinės duomenų bazės – jis veikia tik su SQLite.
Su palaikymu kelių paskyrų izoliacijai, pasirinktinėms piktogramoms iš „Iconify“ bibliotekos, puslapio mini langams ir visiškai pritaikomam CSS bei JavaScript, „Sun-Panel“ leidžia tau sukurti pagrindinį puslapį, kuris atitinka tavo darbo eigą. Įdiek jį savo VPS ir mėgaukis asmeniniu, be reklamų naršyklės pradžios puslapiu, kurį visiškai kontroliuoji.
Pagrindinės Sun-Panel savybės
Kelios el. pašto paskyros
Sukurk atskiras paskyras skirtingiems vartotojams, kiekvienam su savo skydelio išdėstymu ir programų nuorodomis.
Jokios išorinės duomenų bazės
Veikia tik su integruota SQLite, supaprastinant diegimą ir nereikalaujant prižiūrėti jokių papildomų duomenų bazės paslaugų.
Turtinga piktogramų biblioteka
Pasinaudok „Iconify“ piktogramų biblioteka, kad laisvai stilizuotum savo programų nuorodas, palaikančia tūkstančius piktogramų rinkinių.
Sistemos būsenos stebėjimas
Peržiūrėk realaus laiko CPU, atminties ir disko naudojimą tiesiogiai savo valdymo pulte, kad stebėtum serverio būklę.
Individualus JS ir CSS
Įdiek savo JavaScript ir CSS, kad visiškai pritaikytum savo pagrindinio puslapio išvaizdą ir veikimą.
Mini langai puslapyje
Atidarykite palaikomas paslaugas plaukiojančiuose mini languose ir sklandžiai dirbkite nepalikdami valdymo skydelio.
Kodėl verta naudoti Sun-Panel Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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