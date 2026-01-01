Įdiek Kiwix-serve vienu spustelėjimu.
Neprisijungus veikianti savarankiškai talpinama skaityklė, skirta Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange ir tūkstančiams ZIM archyvų.
Rinkis VPS planą Kiwix-serve
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kiwix-serve
„Kiwix-serve“ yra oficialus „Kiwix“ projekto HTTP serveris, paverčiantis ZIM archyvus greita, ieškoma, naršykle pasiekiama biblioteka. ZIM yra atviras suglaudintas archyvo formatas, kuriame saugomos ištisos svetainės – Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy ir šimtai kitų – skirtas skaityti visiškai neprisijungus.
Savo VPS serveryje talpindamas „Kiwix-serve“, tu gauni nuolatinę, visada pasiekiamą nuorodų biblioteką, kuri nepriklauso nuo viešojo interneto, originalios svetainės veikimo laiko ar mokamų prieigų. Įkelk ZIM failus į duomenų tomą iš oficialios „Kiwix“ bibliotekos ir serveris juos automatiškai perkrauna, pateikdamas vieningą žiniatinklio sąsają su visatekste paieška visuose archyvuose, kuriuos įkeli.
Pagrindinės Kiwix-serve savybės
ZIM bibliotekos karštasis perkrovimas
Įkelkite naujus ZIM failus į duomenų tomą, o kiwix-serve juos automatiškai aptinka naudodamas integruotą bibliotekos stebėjimo priemonę – nereikia jokių perkrovimų.
Visatekstė paieška
Ieškokite visuose įkeltuose archyvuose su integruotu viso teksto indeksu, įskaitant paieškos pasiūlymus rašant, kad greitai rastumėte informaciją Vikipedijoje ar bet kuriame kitame ZIM.
Atsinešk savo turinį
Pasirink bet kurį ZIM iš oficialaus Kiwix katalogo – visą Vikipediją, Project Gutenberg, Stack Exchange duomenų išrašus, MDN, Khan Academy, TED ir daug kitų nuorodų archyvų.
Optimizuota skaitymui neprisijungus
ZIM glaudinimas išlaiko mažą saugyklos vietą ir greitas paieškas, todėl vienas VPS gali aptarnauti didžiulius nuorodų archyvus be išorinių priklausomybių.
Įterptasis OPDS katalogas
Atveria OPDS sklaidos kanalą jūsų bibliotekai, kad „Kiwix“ mobiliosios ir darbalaukio skaityklės galėtų atrasti ir atsisiųsti pavadinimus tiesiai iš jūsų serverio.
Inicijuotas pirmojo paleidimo metu
Neprivalomas ZIM atsisiuntimo URL automatiškai atsiunčia tavo pirmąjį archyvą diegimo metu, kad serveris būtų naršomas vos tik jis prisijungia prie interneto.
Kodėl verta naudoti Kiwix-serve Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu