Iki 69 % nuolaida Kiwix-serve

Įdiek Kiwix-serve vienu spustelėjimu.

Neprisijungus veikianti savarankiškai talpinama skaityklė, skirta Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange ir tūkstančiams ZIM archyvų.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Kiwix-serve vienu spustelėjimu.

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KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Kiwix-serve

„Kiwix-serve“ yra oficialus „Kiwix“ projekto HTTP serveris, paverčiantis ZIM archyvus greita, ieškoma, naršykle pasiekiama biblioteka. ZIM yra atviras suglaudintas archyvo formatas, kuriame saugomos ištisos svetainės – Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy ir šimtai kitų – skirtas skaityti visiškai neprisijungus.

Savo VPS serveryje talpindamas „Kiwix-serve“, tu gauni nuolatinę, visada pasiekiamą nuorodų biblioteką, kuri nepriklauso nuo viešojo interneto, originalios svetainės veikimo laiko ar mokamų prieigų. Įkelk ZIM failus į duomenų tomą iš oficialios „Kiwix“ bibliotekos ir serveris juos automatiškai perkrauna, pateikdamas vieningą žiniatinklio sąsają su visatekste paieška visuose archyvuose, kuriuos įkeli.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Kiwix-serve savybės

ZIM bibliotekos karštasis perkrovimas

Įkelkite naujus ZIM failus į duomenų tomą, o kiwix-serve juos automatiškai aptinka naudodamas integruotą bibliotekos stebėjimo priemonę – nereikia jokių perkrovimų.

Visatekstė paieška

Ieškokite visuose įkeltuose archyvuose su integruotu viso teksto indeksu, įskaitant paieškos pasiūlymus rašant, kad greitai rastumėte informaciją Vikipedijoje ar bet kuriame kitame ZIM.

Atsinešk savo turinį

Pasirink bet kurį ZIM iš oficialaus Kiwix katalogo – visą Vikipediją, Project Gutenberg, Stack Exchange duomenų išrašus, MDN, Khan Academy, TED ir daug kitų nuorodų archyvų.

Optimizuota skaitymui neprisijungus

ZIM glaudinimas išlaiko mažą saugyklos vietą ir greitas paieškas, todėl vienas VPS gali aptarnauti didžiulius nuorodų archyvus be išorinių priklausomybių.

Įterptasis OPDS katalogas

Atveria OPDS sklaidos kanalą jūsų bibliotekai, kad „Kiwix“ mobiliosios ir darbalaukio skaityklės galėtų atrasti ir atsisiųsti pavadinimus tiesiai iš jūsų serverio.

Inicijuotas pirmojo paleidimo metu

Neprivalomas ZIM atsisiuntimo URL automatiškai atsiunčia tavo pirmąjį archyvą diegimo metu, kad serveris būtų naršomas vos tik jis prisijungia prie interneto.

Kodėl verta naudoti Kiwix-serve Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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