Įdiek Quickwit vienu spustelėjimu.
Debesų pagrindu sukurta paieškos sistema stebėsenai – atvirojo kodo alternatyva Datadog, Elasticsearch, Loki ir Tempo.
Rinkis VPS planą Quickwit
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Quickwit
„Quickwit“ yra atvirojo kodo paskirstyta paieškos sistema, parašyta „Rust“ kalba ir specialiai sukurta žurnalų valdymui, paskirstytam sekimui ir stebėsenos užduotims bet kokiu mastu. Ji atskiria skaičiavimus nuo saugyklos, indeksuodama duomenis tiesiai į objektų saugyklą, kad komandos galėtų laikyti mėnesių ar metų telemetrijos duomenis internete už nedidelę tradicinių žurnalų sistemų kainą.
Savarankiškas „Quickwit“ talpinimas savo VPS serveryje suteikia tau visišką kontrolę tavo stebėsenos srautui, natūralų suderinamumą su „OpenTelemetry“ ir „Jaeger“ bei „Grafana“ duomenų šaltinį – be mokesčių už kiekvieną serverį, duomenų saugojimo apribojimų ar priklausomybės nuo tiekėjo, susijusios su SaaS stebėsenos platformomis.
Pagrindinės Quickwit savybės
OpenTelemetry natyvus
Įkelkite žurnalus ir sekas tiesiogiai per OTLP gRPC ir HTTP be šalutinių procesų ar schemos susiejimo, ir užklauskite juos per kelias sekundes.
Suderinamas su Jaeger
Pakeičiamas „Jaeger“ gRPC API leidžia esamai „Jaeger“ vartotojo sąsajai ir klientams užklausti „Quickwit“ palaikomas sekas be jokių programos pakeitimų.
Subsekundinė paieška
Tantivy varomas indeksavimas leidžia atlikti viso teksto ir struktūrizuotas užklausas terabaitams žurnalų ir sekų su mažos delsos atsakymais.
Objektų saugyklos posistemė
Indeksuoja duomenis tiesiai į su S3 suderinamą saugyklą, todėl duomenų saugojimas yra pigus ir lankstus – mėnesius saugokite telemetrijos duomenis be brangių SSD diskų.
Grafana duomenų šaltinis
Oficialus Grafana papildinys paverčia Quickwit aukščiausios klasės žurnalų ir sekimo duomenų šaltiniu šalia Prometheus ir Loki prietaisų skydelių.
Nescheminis įkėlimas
Dinaminis atvaizdavimas leidžia apdoroti pusiau struktūrizuotą JSON, iš anksto neapibrėžiant schemos, su pasirenkamomis griežtomis schemomis, kai jų prireikia.
Kodėl verta naudoti Quickwit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.