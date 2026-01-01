Įdiek GeoNetwork vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo katalogavimo programa, skirta valdyti geoduomenų metaduomenis, duomenų rinkinius ir interaktyvias žemėlapių paslaugas.
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Ką gali kurti su GeoNetwork
GeoNetwork yra standartais pagrįsta, atvirojo kodo katalogo programa, sukurta valdyti erdviškai susietus išteklius tarp organizacijų. Sukurta pagal OSGeo fondą, ji teikia metaduomenų redagavimą, federuotą paiešką ir integruotą žemėlapio peržiūros priemonę, kuri iš karto veikia su ISO 19115/19139, Dublin Core ir OGC API įrašais.
Savarankiškas GeoNetwork talpinimas leidžia visiškai kontroliuoti jautrius erdvinius duomenų rinkinius, rinkimo kredencialus ir prieigos politiką tavo nuosavame VPS. Šis šablonas apjungia PostGIS reliaciniam saugojimui ir Elasticsearch greitai indeksuotai paieškai, todėl katalogas yra paruoštas gamybai vos tik jis paleidžiamas.
Pagrindinės GeoNetwork savybės
Erdvinis metaduomenų katalogas
Tvarkyk ISO 19115/19139, Dublin Core ir INSPIRE reikalavimus atitinkančius įrašus su integruotu patvirtinimu ir šabloniniu redagavimu.
Federacinis surinkimas
Nuskaitinėti metaduomenis iš CSW, OAI-PMH, WMS, WFS ir kitų GeoNetwork mazgų pagal tvarkaraštį, siekiant sukurti vieną atradimo sluoksnį.
Elasticsearch paieška
Visatekstė ir fasetinė erdvinė paieška, veikianti su integruota „Elasticsearch“ posisteme, užtikrina rezultatus per mažiau nei sekundę iš milijonų įrašų.
Įterpta žemėlapio žiūryklė
Peržiūrėkite WMS, WMTS ir WFS sluoksnius tiesiogiai iš įrašo, naudodami integruotą OpenLayers pagrindu veikiantį žemėlapio klientą.
OGC API įrašai
Pateikite katalogo turinį per CSW 2.0.2 ir modernų OGC API Records standartą tolimesnėms geoportalų integracijoms.
PostGIS posistemė
Pateikiama su „PostGIS“ duomenų baze, todėl erdvinės geometrijos, nuorodos ir prieigos taisyklės išlieka patikrintame atvirojo kodo GIS variklyje.
Kodėl verta naudoti GeoNetwork Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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