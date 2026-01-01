Įdiek PhotoPrism vienu spustelėjimu.
DI pagrindu veikianti nuotraukų valdymo programa, kuri automatiškai tvarko, žymi ir ieško tavo nuotraukų bibliotekoje, neįkeliant jų į trečiųjų šalių debesų saugyklas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PhotoPrism
PhotoPrism yra į privatumą orientuota nuotraukų valdymo platforma, naudojanti dirbtinį intelektą, kad automatiškai klasifikuotų, žymėtų ir ieškotų visoje tavo nuotraukų kolekcijoje. Veidų atpažinimas, objektų aptikimas ir vieta pagrįstas organizavimas veikia lokaliai tavo serveryje – tavo nuotraukos niekada nepalieka tavo aparatinės įrangos.
Savarankiškai talpinant PhotoPrism tavo VPS serveryje, suteikiama galinga alternatyva „Google Photos“ ir „iCloud“, kuri gali apdoroti milijonus nuotraukų, palaiko RAW failus ir 4K vaizdo įrašus, ir leidžia tau visiškai kontroliuoti kiekvieną prisiminimą, be jokių trečiosios šalies prenumeratos plano nustatytų saugojimo apribojimų.
Pagrindinės PhotoPrism savybės
DI valdomas žymėjimas
Automatiškai klasifikuoja nuotraukas pagal temą, sceną ir objektus, naudojant įrenginyje veikiantį mašininį mokymąsi — apdorojimas debesyje nereikalingas.
Veido atpažinimas
Sugrupuoja nuotraukas pagal jose esančius žmones, kad galėtum akimirksniu rasti kiekvieną šeimos nario ar draugo nuotrauką visoje savo bibliotekoje.
Galinga paieška
Rask nuotraukas naudodamas natūralios kalbos užklausas, tokias kaip „paplūdimio saulėlydis“, arba filtruok pagal datą, kamerą, vietą ir automatiškai aptiktas žymas vienu metu.
RAW ir vaizdo palaikymas
Tvarko RAW failus iš profesionalių kamerų, HEIF iš iPhone ir 4K vaizdo įrašus su automatiniu perkodavimu naršyklės atkūrimui.
Vieta ir žemėlapio rodinys
Atvaizduoja geografiškai pažymėtas nuotraukas interaktyviame žemėlapyje ir automatiškai sugrupuoja jas pagal vietą geografiniam naršymui.
Kodėl verta naudoti PhotoPrism Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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