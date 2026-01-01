Įdiek Shynet vienu spustelėjimu.
Privatumą gerbianti interneto analitikos platforma, kuri veikia be slapukų ir suteikia tau visišką duomenų nuosavybę.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Shynet
„Shynet“ yra savarankiškai talpinama žiniatinklio analizės platforma, skirta privatumą vertinantiems svetainių savininkams. Skirtingai nei komercinės analizės priemonės, „Shynet“ stebi lankytojų elgesį nenaudodama slapukų, fingerprinting ar asmens duomenų rinkimo, todėl ji visiškai atitinka BDAR ir panašius privatumo reglamentus be slapukų juostų ar sutikimo dialogų.
Įdiegus „Shynet“ savo VPS, jūsų lankytojų duomenys niekada nepalieka jūsų infrastruktūros. Jūs gaunate aiškius, prasmingus rodiklius – sesijas, nukreipiančiuosius šaltinius, įkėlimo laikus ir geografinius duomenis – gerbdami savo vartotojų privatumą ir išlaikydami visišką savo analizės nuosavybę.
Pagrindinės Shynet savybės
Sekimas be slapukų
Renka analitiką be slapukų ar skaitmeninių pirštų atspaudų technologijos, panaikinant poreikį naudoti sutikimo banerius ir užtikrinant, kad laikytumeisi BDAR ir CCPA reikalavimų.
Savarankiškai talpinamų duomenų nuosavybė
Visi lankytojų duomenys lieka tavo VPS – jokio trečiųjų šalių dalijimosi, jokių duomenų tarpininkų, jokios priklausomybės nuo platformos.
Lengvas įterpimo skriptas
Vienas JavaScript fragmentas arba 1×1 pikselių sekiklis be JS integruojamas su bet kuria svetaine arba statinių svetainių generatoriumi.
Daugelio svetainių valdymas
Valdykite kelių svetainių analizę iš vieno valdymo pulto, su svetainės lygio prieigos kontrolėmis komandoms.
Realaus laiko sesijos duomenys
Peržiūrėk aktyvias sesijas, nukreipimo šaltinius, puslapio įkėlimo laikus ir geografinį pasiskirstymą realiuoju laiku.
Kodėl verta naudoti Shynet Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.