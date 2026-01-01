Įdiek Hollama vienu spustelėjimu.
Minimalistinė žiniatinklio sąsaja pokalbiams su „Ollama“ ir „OpenAI“ modeliais, kuri saugo kiekvieną pokalbį tavo naršyklėje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hollama
Hollama yra sutelktas pokalbių klientas didelės kalbos modeliams, kuris jungiasi tiesiogiai iš tavo naršyklės prie vieno ar daugiau Ollama serverių, su OpenAI suderinamų galinių taškų, arba prie abiejų vienu metu. Nėra centrinės duomenų bazės, paskyrų sistemos ir telemetrijos – sesijos, užklausos, nustatymai ir API raktai saugomi naršyklės vietinėje saugykloje ir niekada nepasiekia serverio, kuriame talpinama vartotojo sąsaja.
Savarankiškai talpinant Hollama VPS serveryje, maža komanda gauna vieną, visada veikiantį URL adresą bendravimui su privačiais Ollama modeliais ar bendrinamais OpenAI raktais, su švaria, redaktoriaus stiliaus sąsaja, sukurta ilgiems užklausoms, samprotavimo modeliams ir pokalbiams, kuriuose gausu kodo.
Pagrindinės Hollama savybės
Ollama ir OpenAI
Prisijunk prie vietinių „Ollama“ serverių, „OpenAI“ arba bet kokio su „OpenAI“ suderinamo galinio taško ir perjunk juos vienos sesijos metu.
Kelių serverių palaikymas
Užregistruok kelis „Ollama“ ir „OpenAI“ serverius vienu metu ir nukreipk kiekvieną sesiją į skirtingą galinę sistemą, nerekonfigūruodamas programėlės.
Naršyklės vietinė saugykla
Kiekviena sesija, užklausa, nustatymas ir API raktas laikomi naršyklės vietinėje saugykloje, todėl pokalbiai niekada nelaikomi VPS ar trečiosios šalies serveryje.
Redaktoriaus lygio užklausos
Dideli raginimo laukai su kodo redaktoriaus funkcijomis, „Markdown“ atvaizdavimu, sintaksės paryškinimu ir „KaTeX“ matematinės notacijos palaikymu, skirti techniniam darbui.
Mąstymas ir vizija
Aukščiausios klasės palaikymas samprotavimo modeliams ir vaizdo modeliams su vaizdo įvestimis, idealiai tinkantis naujesniems Ollama ir OpenAI leidimams.
Importo ir eksporto
Kurk atsargines kopijas arba perkelk sesijas tarp įrenginių naudodamas integruotą importavimo ir eksportavimo įrankį, kad naršyklės saugykla niekada nebūtų apribojimas.
Kodėl verta naudoti Hollama Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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