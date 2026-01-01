Įdiek Bookshelf vienu spustelėjimu.
Aktyvus „Readarr“ bendruomenės atgaivinimas, skirtas automatizuoti el. knygų ir audioknygų bibliotekos valdymą.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Bookshelf
„Bookshelf“ yra bendruomenės palaikomas „Readarr“ įpėdinis, sukurtas ant tos pačios „arr“ sistemos, kuri palaiko „Sonarr“ ir „Radarr“. Jis stebi tavo mėgstamus autorius, seka naujus leidimus ir automatiškai atsisiunčia bei tvarko knygas per tavo esamus atsisiuntimo klientus — įskaitant „qBittorrent“, „Transmission“, „SABnzbd“ ir „NZBGet“ — prieš perkeliant jas į tavo „Calibre“ arba „Calibre-Web“ biblioteką su tvarkingais metaduomenimis.
Savarankiškai talpinant „Bookshelf“ VPS serveryje, paslauga veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kad leidimai būtų užfiksuoti vos tik pasirodę, nepriklausomai nuo to, ar namų kompiuteris yra prisijungęs. Nuolatiniai tomai išsaugo tavo autorių sąrašus, kokybės profilius ir atsisiuntimų istoriją atnaujinant konteinerius.
Pagrindinės Bookshelf savybės
Automatinis autoriaus sekimas
Stebėk visas autorių bibliografijas ir serijas, kad kiekvienas naujas leidimas būtų automatiškai įtrauktas į atsisiuntimo eilę be rankinės paieškos.
Daugelio formatų el. knygų palaikymas
Palaiko EPUB, MOBI, AZW3, PDF ir garso knygų formatus, įskaitant M4B, suteikdamas tau vieną įrankį visai tavo skaitmeninei bibliotekai.
Atsisiųsti kliento integraciją
Jungiasi prie qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd ir NZBGet, kad knygos atsidurtų tavo bibliotekoje per bet kurį klientą, kurį jau naudoji.
Calibre bibliotekos sinchronizavimas
Tiesiogiai integruojasi su Calibre ir Calibre-Web, kad automatiškai importuotų naujus įsigijimus su nuosekliais metaduomenimis ir aplankų pavadinimais.
Kokybės profilio valdymas
Nustatyk pageidaujamus formatus ir atsargines parinktis kiekvienam profiliui, kad atsisiuntimai atitiktų tavo kokybės standartus be rankinio įsikišimo.
Kodėl verta naudoti Bookshelf Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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