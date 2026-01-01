Iki 69 % nuolaida OHDSI Atlas

Įdiek OHDSI Atlas vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo žiniatinklio platforma stebėjimų sveikatos tyrimams pagal OMOP bendrąjį duomenų modelį.

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5,49/mėn.
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Įdiek OHDSI Atlas vienu spustelėjimu.

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KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su OHDSI Atlas

OHDSI Atlas yra atviras bendruomenės standartas, skirtas atlikti stebėjimo tyrimus su pacientų sveikatos duomenimis, konvertuotais į OMOP bendrąjį duomenų modelį. Tyrėjai jį naudoja pacientų kohortoms kurti, standartizuotiems medicininiams žodynams tyrinėti, populiacijos lygmens poveikio įvertinimo tyrimams kurti ir ligos natūraliai eigai apibūdinti, nerašydami SQL užklausų.

Savarankiškai talpinant „Atlas“ savo VPS serveryje, gaunama visiška tyrimų planų, kohortų apibrėžimų ir rezultatų rinkinių kontrolė, o sistema pateikiama iš anksto įkelta su „Eunomia“ sintetiniu OMOP CDM, todėl darbo eigą gali iškart tyrinėti. Komplektuojamas „WebAPI“ galinis modulis ir „PostgreSQL“ duomenų bazė užtikrina, kad kiekviena „Atlas“ funkcija veiktų iškart, nereikalaujant atskiros duomenų saugyklos sąrankos.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės OHDSI Atlas savybės

OMOP CDM analitika

Gali vykdyti kohortų apibrėžtis, charakteristikas ir populiacijos lygmens tyrimus su bet kuria duomenų baze, konvertuota į OMOP bendrąjį duomenų modelį V5.

Žodyno naršyklė

Ieškok SNOMED, RxNorm, LOINC ir kitų standartinių medicininių žodynų, kad sukurtum sąvokų rinkinius, kurie sklandžiai persikelia tarp duomenų šaltinių.

Kohortos kūrėjas

Apibrėžkite pacientų populiacijas naudodami vizualinį konstruktorių, taikydami įtraukimo kriterijus, duomenis apie vaistų poveikį ir ligų atvejus, nerašydami SQL užklausų.

Eunomia demo duomenys

Pateikiama su iš anksto įkeltu OHDSI Eunomia sintetinių duomenų rinkiniu, kad kohortų generavimas, apibūdinimas ir Achilo ataskaitos veiktų iš karto.

WebAPI serverio pusė

Komplektuojama „Spring Boot WebAPI“ paslauga suteikia prieigą prie visos OHDSI REST API programinei prieigai iš R, Python ir kitų analizės klientų.

Atviras bendruomenės standartas

Prisijungia prie pasaulinio tyrėjų tinklo, taikančio tuos pačius metodus daugiau nei milijardui pacientų įrašų, esančių pas akademinius ir pramonės partnerius.

Kodėl verta naudoti OHDSI Atlas Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

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Integruota Docker tvarkyklė

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Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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