Įdiek OHDSI Atlas vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žiniatinklio platforma stebėjimų sveikatos tyrimams pagal OMOP bendrąjį duomenų modelį.
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Ką gali kurti su OHDSI Atlas
OHDSI Atlas yra atviras bendruomenės standartas, skirtas atlikti stebėjimo tyrimus su pacientų sveikatos duomenimis, konvertuotais į OMOP bendrąjį duomenų modelį. Tyrėjai jį naudoja pacientų kohortoms kurti, standartizuotiems medicininiams žodynams tyrinėti, populiacijos lygmens poveikio įvertinimo tyrimams kurti ir ligos natūraliai eigai apibūdinti, nerašydami SQL užklausų.
Savarankiškai talpinant „Atlas“ savo VPS serveryje, gaunama visiška tyrimų planų, kohortų apibrėžimų ir rezultatų rinkinių kontrolė, o sistema pateikiama iš anksto įkelta su „Eunomia“ sintetiniu OMOP CDM, todėl darbo eigą gali iškart tyrinėti. Komplektuojamas „WebAPI“ galinis modulis ir „PostgreSQL“ duomenų bazė užtikrina, kad kiekviena „Atlas“ funkcija veiktų iškart, nereikalaujant atskiros duomenų saugyklos sąrankos.
Pagrindinės OHDSI Atlas savybės
OMOP CDM analitika
Gali vykdyti kohortų apibrėžtis, charakteristikas ir populiacijos lygmens tyrimus su bet kuria duomenų baze, konvertuota į OMOP bendrąjį duomenų modelį V5.
Žodyno naršyklė
Ieškok SNOMED, RxNorm, LOINC ir kitų standartinių medicininių žodynų, kad sukurtum sąvokų rinkinius, kurie sklandžiai persikelia tarp duomenų šaltinių.
Kohortos kūrėjas
Apibrėžkite pacientų populiacijas naudodami vizualinį konstruktorių, taikydami įtraukimo kriterijus, duomenis apie vaistų poveikį ir ligų atvejus, nerašydami SQL užklausų.
Eunomia demo duomenys
Pateikiama su iš anksto įkeltu OHDSI Eunomia sintetinių duomenų rinkiniu, kad kohortų generavimas, apibūdinimas ir Achilo ataskaitos veiktų iš karto.
WebAPI serverio pusė
Komplektuojama „Spring Boot WebAPI“ paslauga suteikia prieigą prie visos OHDSI REST API programinei prieigai iš R, Python ir kitų analizės klientų.
Atviras bendruomenės standartas
Prisijungia prie pasaulinio tyrėjų tinklo, taikančio tuos pačius metodus daugiau nei milijardui pacientų įrašų, esančių pas akademinius ir pramonės partnerius.
Kodėl verta naudoti OHDSI Atlas Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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