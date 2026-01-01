Įdiek „Tiny Tiny RSS“ vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas, kelių naudotojų RSS ir Atom naujienų agregatorius, skirtas skaityti ir tvarkyti kanalus iš bet kurios naršyklės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tiny Tiny RSS
„Tiny Tiny RSS“ yra savarankiškai talpinamas, atvirojo kodo RSS ir Atom kanalų agregatorius, leidžiantis tau sekti svetaines, tinklaraščius ir naujienų šaltinius iš vienos, privačios žiniatinklio sąsajos. Jis nuolat atnaujina informaciją fone, kad tavo kanalai visada būtų naujausi, ir suteikia lanksčią sąsają su sparčiaisiais klavišais, viso teksto paieška, žymėmis, filtrais ir OPML importavimu/eksportavimu.
Palaikomos kelios vartotojų paskyros, kiekviena su nepriklausomais kanalų prenumeratomis ir nuostatomis. Integruota API leidžia mobiliesiems klientams, tokiems kaip „FeedMe“ ir „Fluent Reader“, prisijungti ir sinchronizuoti skaitymo eigą. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko tavo skaitymo istoriją ir prenumeratas privačias – jokia trečiųjų šalių paslauga nemato, ką tu skaitai.
Pagrindinės Tiny Tiny RSS savybės
Nuolatinis srauto gavimas
Atsisiunčia naujienas iš visų prenumeruojamų kanalų fone, kad straipsniai būtų paruošti skaityti tą akimirką, kai atidarai programėlę.
Kelių vartotojų palaikymas
Sukurk kelias nepriklausomas paskyras, kiekviena su savo naujienų srautų prenumeratomis, žymėmis, filtrais ir skaitymo nuostatomis.
Mobiliojo kliento API
Integruota API leidžia populiarioms mobiliosioms programėlėms, tokioms kaip FeedMe, Fluent Reader ir Reeder, prisijungti ir sinchronizuoti tavo skaitymo eigą visuose įrenginiuose.
Filtrai ir žymos
Automatiškai žymėk, žvaigždute pažymėk arba slėpk straipsnius pagal taisykles, kurias nustatai – laikyk savo skaitymo sąrašą sutelktą į tai, kas svarbu.
OPML importas ir eksportas
Importuok esamas prenumeratas iš bet kurio kito RSS skaitytuvo per OPML ir eksportuok jas taip pat lengvai, kai reikės migruoti.
Kodėl verta naudoti Tiny Tiny RSS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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