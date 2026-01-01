Iki 69 % nuolaida Tiny Tiny RSS

Įdiek „Tiny Tiny RSS“ vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinamas, kelių naudotojų RSS ir Atom naujienų agregatorius, skirtas skaityti ir tvarkyti kanalus iš bet kurios naršyklės.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek „Tiny Tiny RSS“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Tiny Tiny RSS

„Tiny Tiny RSS“ yra savarankiškai talpinamas, atvirojo kodo RSS ir Atom kanalų agregatorius, leidžiantis tau sekti svetaines, tinklaraščius ir naujienų šaltinius iš vienos, privačios žiniatinklio sąsajos. Jis nuolat atnaujina informaciją fone, kad tavo kanalai visada būtų naujausi, ir suteikia lanksčią sąsają su sparčiaisiais klavišais, viso teksto paieška, žymėmis, filtrais ir OPML importavimu/eksportavimu.

Palaikomos kelios vartotojų paskyros, kiekviena su nepriklausomais kanalų prenumeratomis ir nuostatomis. Integruota API leidžia mobiliesiems klientams, tokiems kaip „FeedMe“ ir „Fluent Reader“, prisijungti ir sinchronizuoti skaitymo eigą. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko tavo skaitymo istoriją ir prenumeratas privačias – jokia trečiųjų šalių paslauga nemato, ką tu skaitai.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Tiny Tiny RSS savybės

Nuolatinis srauto gavimas

Atsisiunčia naujienas iš visų prenumeruojamų kanalų fone, kad straipsniai būtų paruošti skaityti tą akimirką, kai atidarai programėlę.

Kelių vartotojų palaikymas

Sukurk kelias nepriklausomas paskyras, kiekviena su savo naujienų srautų prenumeratomis, žymėmis, filtrais ir skaitymo nuostatomis.

Mobiliojo kliento API

Integruota API leidžia populiarioms mobiliosioms programėlėms, tokioms kaip FeedMe, Fluent Reader ir Reeder, prisijungti ir sinchronizuoti tavo skaitymo eigą visuose įrenginiuose.

Filtrai ir žymos

Automatiškai žymėk, žvaigždute pažymėk arba slėpk straipsnius pagal taisykles, kurias nustatai – laikyk savo skaitymo sąrašą sutelktą į tai, kas svarbu.

OPML importas ir eksportas

Importuok esamas prenumeratas iš bet kurio kito RSS skaitytuvo per OPML ir eksportuok jas taip pat lengvai, kai reikės migruoti.

Kodėl verta naudoti Tiny Tiny RSS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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