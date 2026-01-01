Įdiek Reiverr vienu spustelėjimu.
Vieninga, televizoriui pritaikyta sąsaja, skirta Jellyfin, TMDB, Sonarr ir Radarr, pakeičianti „Overseerr“ stiliaus turinio atradimą.
Rinkis VPS planą Reiverr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Reiverr
„Reiverr“ yra atvirojo kodo sąsaja, kuri sujungia medijos atradimą, užklausas ir atkūrimą į vieną televizoriui pritaikytą sąsają. Užuot šokinėjus tarp „Jellyfin“, „TMDB“, „Sonarr“ ir „Radarr“, vartotojai naršo populiarius pavadinimus, gauna suasmenintas rekomendacijas, prašo trūkstamo turinio ir transliuoja tai, kas jau yra jų bibliotekoje – visa tai iš vienos programėlės, optimizuotos nuotolinio valdymo pultams ir 10 pėdų vartotojo sąsajoms.
Savo „Reiverr“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti kiekvieną prijungtą API raktą, peržiūrų istoriją ir užklausų žurnalą. Įskiepiais pagrįsta architektūra leidžia tau pridėti naujų transliacijos šaltinių nekeičiant pagrindinės sistemos, o tas pats fonas gali palaikyti tiek žiniatinklio programėlę, tiek vietinę versiją „Samsung Tizen“ išmaniuosiuose televizoriuose.
Pagrindinės Reiverr savybės
TMDB Atradimas
Naršyk populiariausius filmus ir serialus, asmenines rekomendacijas, aktorius, įvertinimus ir anonsus, teikiamus „The Movie Database“.
Jellyfin atkūrimas
Transliuok turinį, kuris jau yra tavo „Jellyfin“ bibliotekoje, tiesiogiai „Reiverr“ programoje, neperjungiant programėlių ar sesijų.
Sonarr ir Radarr užklausos
Siųsk trūkstamus pavadinimus tiesiai į Sonarr ar Radarr, kad jie būtų automatiškai atsisiųsti ir importuoti į biblioteką, neatidarant jokios vartotojo sąsajos.
Į TV orientuota sąsaja
Nuotoliniam valdymui pritaikyta navigacija, didelė tipografija ir fokusavimo paryškinimas, sukurti nuo pat pagrindų išmaniesiems televizoriams ir TV priedėliams.
Įskiepio architektūra
Įkelkite papildomus atkūrimo arba šaltinio įskiepius į prijungtą įskiepių aplanką, kad išplėstumėte Reiverr neperkurdami atvaizdo.
Tizen išmaniojo televizoriaus versija
Susiek talpinamą galinę sistemą su oficialia Tizen versija, kad įdiegtum Reiverr kaip vietinę programėlę Samsung išmaniuosiuose televizoriuose.
Kodėl verta naudoti Reiverr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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