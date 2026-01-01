Įdiek NocoDB vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „Airtable“ alternatyva, kuri bet kokią SQL duomenų bazę paverčia bendradarbiavimo skaičiuokle su automatiškai sugeneruotomis API.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su NocoDB
„NocoDB“ yra pirmaujanti atvirojo kodo „Airtable“ alternatyva, paverčianti „PostgreSQL“, „MySQL“ ir kitas SQL duomenų bazes į intuityvias skaičiuoklių sąsajas, kurias ne techniniai vartotojai gali drąsiai valdyti. Ji siūlo tinklelio, „kanban“, galerijos, kalendoriaus ir formų rodinius kartu su automatiškai generuojamomis REST ir GraphQL API, gausiais laukų tipais ir bendradarbiavimu realiuoju laiku – visa tai be kainodaros pagal vartotojų skaičių.
Savo serveryje talpinant „NocoDB“ ant tavo VPS, užtikrinama, kad jautrūs verslo duomenys niekada nepaliks tavo infrastruktūros, pašalinami kainodaros pagal vartotojų skaičių apribojimai ir tavo komandai suteikiama visa reliacinės duomenų bazės galia, paslėpta už „no-code“ sąsajos, kurią gali naudoti bet kas.
Pagrindinės NocoDB savybės
Įvairūs rodinio tipai
Perjunk tarp tinklelio, kanban, galerijos, kalendoriaus ir formos rodinių tiems patiems duomenims, kad kiekvienas komandos narys galėtų dirbti jam tinkamu formatu.
Automatiškai sugeneruotos API
Kiekviena lentelė automatiškai atveria REST ir GraphQL galinius taškus, leidžiančius kūrėjams kurti individualias integracijas ir vartotojo sąsajas, nerašant užpakalinės dalies kodo.
Išplėstiniai laukų tipai
Priedai, formulės, peržvalgos, apibendrinimai ir susieti įrašai suteikia skaičiuoklės galią tavo reliaciniams duomenims be sudėtingų SQL užklausų.
Detalus prieigos valdymas
Nustatyk darbo srities, duomenų bazės ir lentelių lygio teises, naudodamas vaidmenų valdymą, kad kiekvienas komandos narys matytų tik tai, ko jam reikia.
Webhook automatizavimas
Automatiškai paleiskite išorinius darbo procesus ir integracijas duomenims pasikeitus, sujungdami NocoDB su savo turimais įrankiais be jokio individualizuoto kodo.
Airtable Įkelti
Perkelkite esamas Airtable duomenų bazes, CSV failus ar Excel lapus su schemos aptikimu, todėl galėsite lengvai pereiti ir nereikės iš naujo kurti duomenų nuo nulio.
Kodėl verta naudoti NocoDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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