Įdiek Hanko vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo autentifikavimo posistemė, pirmiausia naudojanti prieigos raktus, su prisijungimu be slaptažodžio, MFA, OIDC ir prisijungimu per socialinius tinklus.
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Ką gali kurti su Hanko
Hanko yra atvirojo kodo autentifikavimo posistemė, sukurta naudojant prisijungimo raktus (passkeys) ir „WebAuthn“ standartą, skirta kaip savarankiškai talpinama alternatyva „Auth0“, „Clerk“ ir kitoms tapatybės SaaS paslaugoms. Ji apima visą naudotojo srautą – prisijungimo raktų registraciją, socialinį ir įmonės SSO, slaptažodžius kaip pasirenkamą atsarginį variantą, MFA ir el. paštu pagrįstą atkūrimą – pateikiamą per aiškią REST API ir įterpiamus žiniatinklio komponentus.
Savarankiškai talpinant „Hanko“ savo VPS serveryje, naudotojo kredencialai, sesijos ir audito žurnalai lieka tavo infrastruktūroje, be mokesčių už aktyvų mėnesio naudotoją (MAU) ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Pridėta „PostgreSQL“ duomenų bazė išsaugo naudotojų paskyras ir „WebAuthn“ kredencialus, o „Hanko“ JWT pagrindu veikiančios sesijos integruojasi į bet kokią priekinės ar galinės dalies sistemą.
Pagrindinės Hanko savybės
Autentifikavimas: pirmiausia Passkey
Sukurta remiantis „WebAuthn“ ir „passkeys“, kad vartotojai prisijungtų naudodami „Face ID“, „Touch ID“ arba aparatiniais raktais, užuot įvedę slaptažodžius.
Socialinis ir įmonių SSO
Prijungiami „OAuth“ tiekėjai, skirti „Google“, „GitHub“, „Apple“, „Microsoft“, „Facebook“, „LinkedIn“, „Discord“, ir SAML įmonių tapatybės tiekėjams.
Daugiafaktorių autentifikacija
TOTP autentifikavimo programėlės palaikymas ir patikimų įrenginių politika prideda MFA prie bet kokio prisijungimo srauto be išorinių paslaugų.
Žiniatinklio komponentų SDK
Įdiekite pilną prisijungimo vartotojo sąsają per kelias minutes, įterpdami oficialius „Hanko“ žiniatinklio komponentus į bet kurią sistemą – „React“, „Vue“, „Svelte“ ar gryną HTML.
JWT sesijos žetonai
Standartus atitinkančios JWT sesijos su rotacija ir atšaukimu leidžia lengvai integruotis su esamomis API ir mikroservisais.
Audito žurnalai ir webhooks
Integruotas audito registravimas ir „webhook“ įvykiai kiekvienam autentifikavimo veiksmui suteikia visą matomumą ir lengvą integravimą su paskesnėmis sistemomis.
Kodėl verta naudoti Hanko Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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