Įdiek LLDAP vienu spustelėjimu.
Lengvas autentifikavimo serveris, teikiantis griežtai apibrėžtą, supaprastintą LDAP posistemę savarankiškai talpinamoms programoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LLDAP
LLDAP yra lengvas, specifinės filosofijos autentifikavimo serveris, kuris pateikia standartinę LDAP sąsają, palaikomą patogios žiniatinklio administratoriaus sąsajos. Nors tradicinėms LDAP konfigūracijoms reikia šimtų puslapių schemų, prieigos kontrolės sąrašų (ACL) ir „slapd“ nustatymų, LLDAP iš karto pateikia protingus numatytuosius nustatymus: iš anksto apibrėžtas vartotojų/grupių/el. pašto schemas, grafinį vartotojų tvarkyklę ir vieną vykdomąjį failą, kuris paleidžiamas per milisekundes.
Savarankiškai talpinant LLDAP savo VPS serveryje, gauni vieną patikimą vartotojų paskyrų šaltinį visoms savarankiškai talpinamoms programoms, kurios palaiko LDAP – „Nextcloud“, „Vaultwarden“, „Authelia“, „Jellyfin“, „Gitea“, „Grafana“ ir dešimtims kitų – be „OpenLDAP“ eksploatavimo sudėtingumo. Vartotojai yra vienoje vietoje, slaptažodžių pakeitimai persiunčiami visur, o grupės centralizuotai valdo prieigą.
Pagrindinės LLDAP savybės
LDAP mums, likusiems
Standartus atitinkantis LDAP serveris su protingais numatytaisiais nustatymais, kad programos, kurios tikisi OpenLDAP, tiesiog veiktų, be schemos ir ACL priežiūros naštos.
Žiniatinklio administravimo UI
Valdyk vartotojus, grupes ir narystes per grafinę sąsają – jokių ldif failų, jokių komandinės eilutės ldapadd, jokio schemos redagavimo.
Vienas tiesos šaltinis
Kiekviena savarankiškai talpinama programa nuskaito duomenis iš vienos naudotojų duomenų bazės, todėl slaptažodžių keitimai, deaktyvinimai ir grupės narystės atnaujinimai įsigalioja visur vienu metu.
GraphQL administravimo API
Automatizuok aprūpinimą ir grupių valdymą naudodami tipizuotą GraphQL API, be standartinės LDAP susiejimo/paieškos sąsajos.
Slaptažodžio atstatymo eiga
Integruotas slaptažodžio atkūrimo el. paštu procesas galutiniams vartotojams, kad administratoriai netaptų pagalbos tarnyba pamirštiems slaptažodžiams.
Mažas pėdsakas
Vienas Rust dvejetainis failas su SQLite duomenų išsaugojimu naudoja minimaliai procesoriaus ir RAM, palikdamas laisvos vietos VPS programoms, kurioms to iš tiesų reikia.
Kodėl verta naudoti LLDAP Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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