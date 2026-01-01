Iki 69 % nuolaida LLDAP

Įdiek LLDAP vienu spustelėjimu.

Lengvas autentifikavimo serveris, teikiantis griežtai apibrėžtą, supaprastintą LDAP posistemę savarankiškai talpinamoms programoms.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek LLDAP vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su LLDAP

LLDAP yra lengvas, specifinės filosofijos autentifikavimo serveris, kuris pateikia standartinę LDAP sąsają, palaikomą patogios žiniatinklio administratoriaus sąsajos. Nors tradicinėms LDAP konfigūracijoms reikia šimtų puslapių schemų, prieigos kontrolės sąrašų (ACL) ir „slapd“ nustatymų, LLDAP iš karto pateikia protingus numatytuosius nustatymus: iš anksto apibrėžtas vartotojų/grupių/el. pašto schemas, grafinį vartotojų tvarkyklę ir vieną vykdomąjį failą, kuris paleidžiamas per milisekundes.

Savarankiškai talpinant LLDAP savo VPS serveryje, gauni vieną patikimą vartotojų paskyrų šaltinį visoms savarankiškai talpinamoms programoms, kurios palaiko LDAP – „Nextcloud“, „Vaultwarden“, „Authelia“, „Jellyfin“, „Gitea“, „Grafana“ ir dešimtims kitų – be „OpenLDAP“ eksploatavimo sudėtingumo. Vartotojai yra vienoje vietoje, slaptažodžių pakeitimai persiunčiami visur, o grupės centralizuotai valdo prieigą.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės LLDAP savybės

LDAP mums, likusiems

Standartus atitinkantis LDAP serveris su protingais numatytaisiais nustatymais, kad programos, kurios tikisi OpenLDAP, tiesiog veiktų, be schemos ir ACL priežiūros naštos.

Žiniatinklio administravimo UI

Valdyk vartotojus, grupes ir narystes per grafinę sąsają – jokių ldif failų, jokių komandinės eilutės ldapadd, jokio schemos redagavimo.

Vienas tiesos šaltinis

Kiekviena savarankiškai talpinama programa nuskaito duomenis iš vienos naudotojų duomenų bazės, todėl slaptažodžių keitimai, deaktyvinimai ir grupės narystės atnaujinimai įsigalioja visur vienu metu.

GraphQL administravimo API

Automatizuok aprūpinimą ir grupių valdymą naudodami tipizuotą GraphQL API, be standartinės LDAP susiejimo/paieškos sąsajos.

Slaptažodžio atstatymo eiga

Integruotas slaptažodžio atkūrimo el. paštu procesas galutiniams vartotojams, kad administratoriai netaptų pagalbos tarnyba pamirštiems slaptažodžiams.

Mažas pėdsakas

Vienas Rust dvejetainis failas su SQLite duomenų išsaugojimu naudoja minimaliai procesoriaus ir RAM, palikdamas laisvos vietos VPS programoms, kurioms to iš tiesų reikia.

Kodėl verta naudoti LLDAP Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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