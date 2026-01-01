Įdiek PicoShare vienu spustelėjimu.
Minimalistinis, savarankiškai talpinamas failų dalijimasis su pasibaigiančiomis nuorodomis, svečių įkėlimais ir be failų dydžio apribojimų.
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Ką gali kurti su PicoShare
„PicoShare“ yra atvirojo kodo, minimalistinė failų dalijimosi paslauga, sukurta puikiai atlikti vieną dalyką: įkelti failą ir pasidalinti tiesioginio atsisiuntimo nuoroda. Skirtingai nei visos debesų saugyklos platformos, „PicoShare“ neturi aplankų hierarchijos, kelių vartotojų paskyrų ir saugojimo kvotų – tik vieną bendrą slaptafrazę, kuri apsaugo administratoriaus sąsają, ir aiškų viešą URL kiekvienam jūsų bendrinamam failui. Nuorodos gali būti nustatytos taip, kad pasibaigtų po konfigūruojamo laikotarpio arba atsisiuntimų skaičiaus, o svečių įkėlimo nuorodos leidžia išoriniams bendradarbiams pateikti failus į jūsų serverį be paskyros.
Savarankiškas „PicoShare“ talpinimas jūsų VPS reiškia, kad bendrinami failai yra saugomi jūsų infrastruktūroje be trečiosios šalies platformos tarp jūsų ir jūsų gavėjų, ir joks failas nebus atmestas dėl per didelio dydžio.
Pagrindinės PicoShare savybės
Pasibaigiančios galiojimo bendrinimo nuorodos
Nustatyk, kad nuorodos baigtų galioti po tam tikro laiko tarpo arba atsisiuntimų skaičiaus, kad bendrinami failai automatiškai pasišalintų, kai atliks savo paskirtį.
Svečių įkėlimo nuorodos
Sugeneruok vienkartines arba daugkartinio naudojimo įkėlimo nuorodas, kad išoriniai bendradarbiai galėtų įkelti failus į tavo serverį, nesusikūrę paskyros ir nematydami kitų tavo failų.
Jokių failo dydžio apribojimų
„PicoShare“ nenustato jokių apribojimų failų dydžiui ar tipui, todėl gali dalintis dideliais vaizdo įrašais, disko atvaizdais ar archyvais, kuriuos debesų paslaugos atmestų.
Jokių išorinių priklausomybių
SQLite saugo visus metaduomenis vietoje – jokio duomenų bazės serverio, jokio Redis, jokių foninių procesų – dėl to visas diegimas tampa vienu konteineriu.
Tiesioginės atsisiuntimo URL
Kiekvienas bendrinamas failas gauna švarią, nuolatinę tiesioginio atsisiuntimo nuorodą, kad gavėjai atsisiųstų nenaršydami žiniatinklio sąsajoje ir neprisijungdami.
Kodėl verta naudoti PicoShare Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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