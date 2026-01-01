Iki 69 % nuolaida PicoShare

Įdiek PicoShare vienu spustelėjimu.

Minimalistinis, savarankiškai talpinamas failų dalijimasis su pasibaigiančiomis nuorodomis, svečių įkėlimais ir be failų dydžio apribojimų.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek PicoShare vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su PicoShare

„PicoShare“ yra atvirojo kodo, minimalistinė failų dalijimosi paslauga, sukurta puikiai atlikti vieną dalyką: įkelti failą ir pasidalinti tiesioginio atsisiuntimo nuoroda. Skirtingai nei visos debesų saugyklos platformos, „PicoShare“ neturi aplankų hierarchijos, kelių vartotojų paskyrų ir saugojimo kvotų – tik vieną bendrą slaptafrazę, kuri apsaugo administratoriaus sąsają, ir aiškų viešą URL kiekvienam jūsų bendrinamam failui. Nuorodos gali būti nustatytos taip, kad pasibaigtų po konfigūruojamo laikotarpio arba atsisiuntimų skaičiaus, o svečių įkėlimo nuorodos leidžia išoriniams bendradarbiams pateikti failus į jūsų serverį be paskyros.

Savarankiškas „PicoShare“ talpinimas jūsų VPS reiškia, kad bendrinami failai yra saugomi jūsų infrastruktūroje be trečiosios šalies platformos tarp jūsų ir jūsų gavėjų, ir joks failas nebus atmestas dėl per didelio dydžio.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės PicoShare savybės

Pasibaigiančios galiojimo bendrinimo nuorodos

Nustatyk, kad nuorodos baigtų galioti po tam tikro laiko tarpo arba atsisiuntimų skaičiaus, kad bendrinami failai automatiškai pasišalintų, kai atliks savo paskirtį.

Svečių įkėlimo nuorodos

Sugeneruok vienkartines arba daugkartinio naudojimo įkėlimo nuorodas, kad išoriniai bendradarbiai galėtų įkelti failus į tavo serverį, nesusikūrę paskyros ir nematydami kitų tavo failų.

Jokių failo dydžio apribojimų

„PicoShare“ nenustato jokių apribojimų failų dydžiui ar tipui, todėl gali dalintis dideliais vaizdo įrašais, disko atvaizdais ar archyvais, kuriuos debesų paslaugos atmestų.

Jokių išorinių priklausomybių

SQLite saugo visus metaduomenis vietoje – jokio duomenų bazės serverio, jokio Redis, jokių foninių procesų – dėl to visas diegimas tampa vienu konteineriu.

Tiesioginės atsisiuntimo URL

Kiekvienas bendrinamas failas gauna švarią, nuolatinę tiesioginio atsisiuntimo nuorodą, kad gavėjai atsisiųstų nenaršydami žiniatinklio sąsajoje ir neprisijungdami.

Kodėl verta naudoti PicoShare Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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