Įdiek Tududi vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama užduočių ir projektų tvarkyklė su CalDAV sinchronizavimu, pasikartojančiomis užduotimis ir OIDC autentifikavimu.
Rinkis VPS planą Tududi
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tududi
Tududi yra savarankiškai talpinama produktyvumo programa, skirta užduotims, projektams, sritims ir pastaboms tvarkyti aiškioje hierarchinėje struktūroje. Ji pranoksta paprastus užduočių sąrašus, siūlydama pilną pasikartojančių užduočių variklį, CalDAV sinchronizavimą (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram integraciją užduočių kūrimui ir kasdienėms santraukoms, bei pasirenkamą OIDC/SSO komandiniams diegimams. Sąsaja palaiko 24 kalbas ir tamsųjį/šviesųjį režimus.
Savarankiškai talpindamas Tududi, tu išlaikai savo užduočių duomenis visiškai savo serveryje – jokių prenumeratų, jokio duomenų gavybos ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie tavo projektų ir pastabų. Kadangi ji veikia su SQLite, nereikia valdyti atskiros duomenų bazės paslaugos: vienas konteineris, du tūriai, ir tavo produktyvumo įrankis veikia už HTTPS.
Pagrindinės Tududi savybės
Projektų ir sričių hierarchija
Organizuok užduotis projektuose, grupuok projektus į sritis ir stebėk užduočių eigą – viskas vienoje aiškioje sąsajoje.
CalDAV sinchronizavimas
Sinchronizuoti užduotis abipusiai su bet kuriuo CalDAV suderinamu klientu: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird ir kitais.
Periodinis užduočių variklis
Suplanuok užduotis kartotis kasdieniais, savaitiniais, mėnesiniais ar pasirinktiniais intervalais, automatiškai generuojant būsimus įvykius.
Telegram integracija
Kurk užduotis ir gauk kasdienes suvestines per Telegram botą, neatidarant žiniatinklio sąsajos.
OIDC ir SSO palaikymas
Autentifikuokis per „Google“, „Okta“, „Keycloak“, „Azure AD“ arba bet kurį „OpenID Connect“ teikėją komandos diegimams.
Kodėl verta naudoti Tududi Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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