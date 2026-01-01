Įdiek Donetick vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo bendradarbiavimo užduočių tvarkyklė, skirta organizuoti namų ruošos darbus ir pasikartojančias pareigas keliems naudotojams.
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Ką gali kurti su Donetick
„Donetick“ yra savo serveryje talpinama užduočių valdymo programa, specialiai sukurta bendroms gyvenamosioms erdvėms ir mažoms grupėms. Ji pranoksta paprastus užduočių sąrašus, siūlydama išmanias priskyrimo strategijas – įskaitant atsitiktinį rotavimą ir darbo krūvio balansavimą pagal atlikimo istoriją – kad pasikartojančios pareigos būtų sąžiningai paskirstytos visiems nariams be rankinio koordinavimo.
Lankstus planavimas palaiko kasdienius, savaitinius, mėnesinius ir pasirinktinius pasikartojimo modelius, o integracijos su „Telegram“ ir „Pushover“ teikia savalaikius priminimus. NFC žymų palaikymas leidžia nariams akimirksniu atlikti užduotis, palietus žymą atitinkamoje vietoje. SSO ir OIDC suderinamumas reiškia, kad „Donetick“ tinka esamoms tapatybės nustatymams, o lengvas „SQLite“ pagrindas supaprastina diegimą. Talpinimas savo serveryje suteikia tau visišką duomenų privatumą be jokių prenumeratos mokesčių.
Pagrindinės Donetick savybės
Išmanusis užduočių priskyrimas
Sąžiningai paskirsto darbus, naudodamas atsitiktinį paskirstymą arba darbo krūvio balansavimą, atsižvelgiant į kiekvieno nario atliktų darbų istoriją.
Lankstus pasikartojimas
Palaiko kasdienius, savaitinius, mėnesinius ir pasirinktinius tvarkaraščius, kad kiekviena rutina – nuo kasdienių indų plovimo iki mėnesinių generalinių valymų – būtų vykdoma laiku.
Tiesioginiai pranešimai
Integruojama su Telegram ir Pushover, kad siųstų priminimus ir pranešimus apie pradelstus terminus tiesiai į narių įrenginius.
NFC žymų palaikymas
Padėk NFC žymas tinkamose namų vietose, kad nariai galėtų akimirksniu pažymėti užduotis atliktomis, tiesiog palietus telefonu.
SSO ir OIDC prisijungimas
Jungiasi prie esamų tapatybės teikėjų per vienkartinį prisijungimą ir OpenID Connect, užtikrindamas sklandų naudotojų valdymą.
Kodėl verta naudoti Donetick Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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