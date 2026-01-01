Įdiek Bionic GPT vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama vietinė ChatGPT alternatyva su komandų pokalbiais, RAG pagrindu veikiančiais asistentais ir prieigos kontrole pagal vaidmenis įmonėms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Bionic GPT
„Bionic GPT“ yra atvirojo kodo vietoje diegiama (on-premise) „ChatGPT“ alternatyva, skirta organizacijoms, kurioms reikia generatyvinio dirbtinio intelekto, išlaikant duomenų konfidencialumą. Sukurta naudojant didelio našumo „Rust“ branduolį, ji sujungia pažįstamą „ChatGPT“ stiliaus sąsają su įmonės funkcijomis, tokiomis kaip komandos darbo sritys, vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė, audito žurnalai ir agentinės duomenų paieška papildytos generacijos (Retrieval-Augmented Generation) sistemos, skirtos bet kokiam dokumentų formatui.
Savarankiškai diegiant „Bionic GPT“ savo VPS serveryje, užklausos, pokalbių istorija, įterptiniai duomenys (embeddings) ir įkelti dokumentai lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, be mokesčių už kiekvieną vartotoją ar trečiųjų šalių duomenų dalijimosi. Platforma jungiasi prie bet kokio su „OpenAI“ suderinamo modelio – vietinių „Ollama“ egzempliorių ar nuotolinių tiekėjų – ir apima „PostgreSQL“ su „pgvector“ semantinei paieškai, taip pat specialų RAG variklį dokumentų įkėlimui ir įterptinių duomenų (embedding) generavimui.
Pagrindinės Bionic GPT savybės
Pažįstama pokalbių patirtis
Išbaigta, ChatGPT stiliaus sąsaja su pokalbių istorija ir pilnu temų palaikymu leidžia komandoms įrankį pritaikyti be papildomo apmokymo, o greita Rust vartotojo sąsaja užtikrina sklandų veikimą.
Agentiniai RAG asistentai
Kurk asistentus, pagrįstus tavo dokumentais – PDF, HTML, CSV, PPTX ir dar daugiau – naudodamas be kodo skaidymą, įterpimus ir sistemos raginimus, konfigūruojamus per žiniatinklio sąsają.
Komandos ir RBAC
Organizuok vartotojus į izoliuotas komandų darbo vietas, valdyk funkcijų prieigą per vaidmenis iš savo SSO ir nustatyk kiekvienam vaidmeniui skirtus prieigos raktų naudojimo limitus, kad sąžiningai pasidalintum modelio pajėgumais.
Atsinešk bet kokį LLM
Prisijunk prie vietinių modelių per Ollama arba nuotolinių tiekėjų, naudojant su OpenAI suderinamas API, ir leisk vartotojams perjungti modelius nepaliekant pokalbio.
Privatumas nuo pat pradžių
Dokumentai, įterptys ir pokalbių istorija lieka tavo VPS viduje, su Postgres eilučių lygio saugumu ir minimaliais nuo nulio sukurtais konteineriais, užtikrinančiais giluminę apsaugą.
Kodėl verta naudoti Bionic GPT Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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