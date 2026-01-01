Iki 69 % nuolaida Bionic GPT

Įdiek Bionic GPT vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinama vietinė ChatGPT alternatyva su komandų pokalbiais, RAG pagrindu veikiančiais asistentais ir prieigos kontrole pagal vaidmenis įmonėms.

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DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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Įdiek Bionic GPT vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Bionic GPT

69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Bionic GPT

„Bionic GPT“ yra atvirojo kodo vietoje diegiama (on-premise) „ChatGPT“ alternatyva, skirta organizacijoms, kurioms reikia generatyvinio dirbtinio intelekto, išlaikant duomenų konfidencialumą. Sukurta naudojant didelio našumo „Rust“ branduolį, ji sujungia pažįstamą „ChatGPT“ stiliaus sąsają su įmonės funkcijomis, tokiomis kaip komandos darbo sritys, vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė, audito žurnalai ir agentinės duomenų paieška papildytos generacijos (Retrieval-Augmented Generation) sistemos, skirtos bet kokiam dokumentų formatui.

Savarankiškai diegiant „Bionic GPT“ savo VPS serveryje, užklausos, pokalbių istorija, įterptiniai duomenys (embeddings) ir įkelti dokumentai lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, be mokesčių už kiekvieną vartotoją ar trečiųjų šalių duomenų dalijimosi. Platforma jungiasi prie bet kokio su „OpenAI“ suderinamo modelio – vietinių „Ollama“ egzempliorių ar nuotolinių tiekėjų – ir apima „PostgreSQL“ su „pgvector“ semantinei paieškai, taip pat specialų RAG variklį dokumentų įkėlimui ir įterptinių duomenų (embedding) generavimui.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Bionic GPT savybės

Pažįstama pokalbių patirtis

Išbaigta, ChatGPT stiliaus sąsaja su pokalbių istorija ir pilnu temų palaikymu leidžia komandoms įrankį pritaikyti be papildomo apmokymo, o greita Rust vartotojo sąsaja užtikrina sklandų veikimą.

Agentiniai RAG asistentai

Kurk asistentus, pagrįstus tavo dokumentais – PDF, HTML, CSV, PPTX ir dar daugiau – naudodamas be kodo skaidymą, įterpimus ir sistemos raginimus, konfigūruojamus per žiniatinklio sąsają.

Komandos ir RBAC

Organizuok vartotojus į izoliuotas komandų darbo vietas, valdyk funkcijų prieigą per vaidmenis iš savo SSO ir nustatyk kiekvienam vaidmeniui skirtus prieigos raktų naudojimo limitus, kad sąžiningai pasidalintum modelio pajėgumais.

Atsinešk bet kokį LLM

Prisijunk prie vietinių modelių per Ollama arba nuotolinių tiekėjų, naudojant su OpenAI suderinamas API, ir leisk vartotojams perjungti modelius nepaliekant pokalbio.

Privatumas nuo pat pradžių

Dokumentai, įterptys ir pokalbių istorija lieka tavo VPS viduje, su Postgres eilučių lygio saugumu ir minimaliais nuo nulio sukurtais konteineriais, užtikrinančiais giluminę apsaugą.

Kodėl verta naudoti Bionic GPT Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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